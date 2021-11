"Tienes que matarla". Mujer revisa el celular de su esposo y descubre su macabro plan para huir con su amante

Estados Unidos.- Una mujer descubrió que su esposo la quería matar para irse con su amante, luego de que le revisara el celular y descubriera mensajes entre otra mujer y él, pidiéndole que la asesinara, para cobrar un seguro de que el hombre era beneficiario.

Jerry McDonald, de 49 años, fue desenmascarado después que su esposa con quien vivía en Chattanooga, Tennessee, le revisara su celular y encontrará varios mensajes de textos en los que se evidenciaba que la iba a asesinar, según informó New York Post.

La identidad de la mujer ha sido protegida, sin embargo, en su declaración, explicó que descubrió el macabro plan de su cónyuge cuando intentó llamar desde el celular de su esposo al trabajo para avisar que no estaría en el turno de la tarde.

Pero al revisar los mensajes de él, se percató que tenía una conversación con una desconocida, tenía una conversación con una desconocida, por lo que abrió el chat y encontró y se dio cuenta de lo que McDonald planeaba.

En el chat ella pudo leer la intención que Jerry tenía de matarla, su plan era convencer a su presunta amante de asesinarla y cobrar un jugoso seguro de vida para luego irse a vivir juntos.

Vanessa Nelson, de 39 años, como fue identificada la mujer con al que Jerry intercambiaba mensajes, dejaban ver la posibilidad de a su esposa para obtener un beneficio económico a cambio, pues ella tenía un seguro de vida que le garantiza una indemnización a su esposo.

“¿La tengo que matar?”, pregunta Vanessa Nelson. “Si, tienes que matarla, por favor, te lo ruego (…) Esta mujer vale un millón, estoy diciendo que la matamos y cobró un millón (de dólares) para que vivamos como los reyes y reinas que somos”, responde McDonald, utilizando lenguaje soez al respecto de su pareja.

“Hay más de un millón en la caja fuerte de su padre. Estoy diciendo que no me atraparán”, afirma McDonald. “No somos criminales, no nos importa el dinero, al menos a mí no”, responde Nelson.

“A mí tampoco, pero este puede ser un buen camino si así lo decidimos. No estoy bromeando, todo lo que quiero es a ti, ‘nena’. Es todo lo que me importa”, concluye McDonald.

Jerry McDonald, fue arrestado y tendrá que pagar una fianza de 75 mil dólares y comparecer ante un juez del condado el próximo 30 de noviembre.