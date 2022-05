Tirador de Buffalo se habría disfrazado de persona sin hogar para cometer el ataque

Estados Unidos.- Un adolescente acusado de matar a 10 personas en un “ crimen de odio racista ” realizó un reconocimiento en la tienda antes de llevar a cabo su ataque, se ha afirmado.

El adolescente identificado como Payton Gendron garabateó el domingo la palabra n en su rifle antes de llevar a cabo una masacre en la tienda Tops Friendly en Buffalo, Nueva York.

La agresión, que dejó a tres víctimas más con heridas, se subió a la plataforma de transmisión en vivo Twitch, donde un video horrible mostraba a Gendron derribando a sus trágicas víctimas.

Los oficiales de policía de Buffalo detuvieron ayer al teórico de la conspiración racista de 18 años cuando comenzaron a surgir las identidades de sus trágicas víctimas.

Ahora, el gerente de la tienda donde se llevó a cabo el crimen atroz afirma que el presunto pistolero visitó la tienda el viernes disfrazado de vagabundo.

“Estaba actuando como si no tuviera hogar y necesitara un cambio, realmente estaba revisando la tienda”, dijo Shonnell Teague a The New York Daily News el domingo.

El comisionado de policía de Buffalo, Joseph Gramaglia, confirmó las acusaciones.

Gramaglia dijo que Gendron, que vive a casi 200 millas de Buffalo, hizo varias paradas en el área el día anterior a la masacre.

“Estaba en el área de Buffalo, estuvo justo en esta área el día anterior”, dijo Gramaglia en una conferencia de prensa el domingo.

“Hemos identificado algunos de los lugares en los que estuvo. Sabemos que hizo un reconocimiento en el área y la tienda”.

Diez personas murieron y otras tres resultaron heridas cuando Gendron supuestamente abrió fuego en el supermercado el sábado por la noche, antes de entregarse a la policía fuera de la tienda. Once de sus víctimas de disparos eran negros.

Un funcionario le dijo a CNN que el adolescente, que afirmó identificarse como un supremacista blanco, emitió una serie de declaraciones “claras y llenas de odio” sobre su motivo y estado de ánimo después de su arresto.

Había admitido que estaba atacando a la comunidad negra cuando llevó a cabo la masacre, confirmó un funcionario a CNN.

El fiscal de distrito del condado de Erie, John Flynn, le dijo a Fox News el domingo por la noche que los funcionarios estaban considerando acusar a Gendron de terrorismo doméstico.

“Estamos analizando la posibilidad de que se presenten múltiples cargos adicionales”, dijo.

“Estamos viendo cargos de terrorismo doméstico, estamos viendo cargos de delitos de odio, en realidad hay un cargo en el estado de Nueva York llamado terrorismo doméstico motivado por el odio. Entonces, ese cargo allí mismo abarca el terrorismo real y el cargo de odio juntos, todo en un solo cargo”.

Gendron, de Conklin, Nueva York, se declaró inocente de asesinato en primer grado tras el ataque del sábado.

Actualmente estaba detenido sin derecho a fianza y enfrentaba cadena perpetua. El presunto asesino debía regresar a la corte el jueves.

Actualmente se encuentra bajo vigilancia por suicidio después de que "puso el arma debajo de su barbilla" como si fuera a pegarse un tiro después del ataque del sábado.

Los oficiales lograron “disuadirlo” antes de arrestarlo.

En las horas posteriores al ataque, se publicó en línea un vil manifiesto de 180 páginas que detalla el motivo absurdo de Gendron detrás del tiroteo, en el que 11 de los 13 disparos fueron negros.