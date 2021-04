Tirador de FedEx compró legalmente armas utilizadas en tiroteos donde murieron 8 personas

Indianápolis.- Según investigadores, un rastro de las dos armas encontradas en el lugar reveló que el sospechoso compró de manera legal los dos rifles utilizados en el tiroteo en una instalación de FedEx en Indianápolis donde murieron 8 personas.

Brandon Scott Hole, de 19 años, de Indianápolis, compró legalmente los rifles en julio y septiembre, dijeron el sábado funcionarios de la policía de Indianápolis, sin embargo, no dijo dónde los compró, ya que existe una investigación en curso, pero dijo que se lo vio usando ambos rifles durante el tiroteo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Los detalles sobre la marca, el modelo y el calibre de las armas no se darán a conocer hasta que se complete la investigación, dijo Genae Cook, portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis.

Leer más: Tres muertos y 2 heridos se encuentran graves tras tiroteo en taberna de Wisconsin

Las autoridades dijeron que Hole disparó y mató a ocho personas, cuatro de ellas de la comunidad sij de la ciudad, en las instalaciones de FedEx el jueves por la noche antes de suicidarse.

El FBI dijo que los agentes habían interrogado a Hole el año pasado después de que su madre llamara a la policía para decirle que su hijo podría "suicidarse por la policía".

Los oficiales incautaron una escopeta de acción de bomba de la casa de Hole después de responder a la llamada, según un informe policial. La policía dijo que nunca le devolvieron el arma.

Hole era un ex empleado de las instalaciones de FedEx que dejó su trabajo el año pasado, dijo la policía. Las autoridades aún no han anunciado un posible motivo del ataque, según lo informado por Associated Press.

Joe Biden presenta nuevas medidas para el control de armas

El presidente Joe Biden hace poco más de una semana, presentó nuevas medidas para el control de armas en EE.UU.

Leer más: ¡Otro! Tiroteo en Estados Unidos deja 3 muertos en un complejo de apartamentos en Austin, Texas

Como fue prometido, el presidente de los Estados Unidos presentará este jueves las nuevas restricciones para la portación de armas de fuego.

El presidente de los Estados Unidos lleva tiempo prometiendo mano dura contra la cultura de armas en el país que, según él, propicia los tiroteos masivos, facilitan los hechos delictivos y suicidios con armas de fuego.