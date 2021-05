Tironeo en casino de Wisconsin, EU deja un saldo indefinido de heridos

Wisconsin.- Un fuerte tiroteo se reportó la noche de este sábado al interior de un hotel conectado a un casino en Green Bay Wisconsin, Estados Unidos.

EL suceso se habría originado a altas horas de la noche en el Casino Oneida según los reportes realizados por la Nación Oneida una tribu india americana que es parte de la Confederación Iroquis que incluye a diferentes tribus de la región.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De acuerdo con lo reportado por NBCphiladelphia, el tiroteo se originó en el hotel Ridsson Inn que esta concitado con el Casino Oneida.

Leer más: ¡Fin de la guerra! Tropas de Estados Unidos se retiran formalmente de Afganistán después de 20 años

Así mismo se reportó un numero indefinido de personas heridas por las balas, sin embargo algunos medios señalan que al menos siete personas resultaron lesionadas.

Se menciona que el sospechoso está bajo custodia, mientras que la Policía de Green Bay y paramédicos se encuentran en el lugar asegurando el sitio y atendiendo a los heridos.

En tanto al hecho,la policía de Green Bay y la Oficina del Sheriff del condado de Brown reportaron a The Associated Press que no tienen detalles sobre el incidente del casino.