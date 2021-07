Tiroteo afuera del parque temático Knott’s Berry Farm deja a una persona herida en California

California.- Un tiroteo desde un automóvil el viernes por la noche en Buena Park, California, cerca del parque temático Knott’s Berry Farm, dejó al menos una personas herida, informó la Patrulla de Caminos del estado.

Asimismo, Knott’s Berry Farm, hizo una publicación en su cuenta de Twitter one informaba el tiroteo se desató afuera el parque temático y que personal el mismo parque atendió a un herido quien fue trasladado a un hospital local.

Nos han informado de un incidente que tuvo lugar afuera de Knott's Berry Farm. El personal asistió a una víctima afuera de las puertas del parque y fue llevada a un hospital local. El incidente está siendo investigado, tuiteó la empresa

Según el comunicado en Twitter de Knott’s Berry Farm, el tiroteo ocurrió cerca de las 8:40 pm (hora local) en Beach Boulevard, cerca del parque de atracciones, conforme la Patrulla de Caminos del estado.

Tras el incidente, el parque de diversiones fue evacuado. En un video aéreo se pudo observar varias ambulancias estacionadas frente a la entrada y personas sentadas cerca, informó Telemundo.

Había también patrullas estacionadas en toda la zona, algunas bloqueaban el tráfico alrededor de las entradas.

Una de los asistentes Carol Myers, dijo a la cadena de televisión KTLA, que la escena era caótica. "Nadie sabía si había que ir hacia el frente o hacia la parte trasera", aseguró

Y agregó, "me siento muy mal porque hay gente afuera ahora mismo parando a los coches y diciéndoles: no encuentro a mis hijos, los he perdido".

Un adolescente llamado Jayden dijo al medio citado que fue su amigo quien recibió los disparos de un hombre que comenzó a descargar un arma cuando salía del sitio.

"Simplemente corrí porque no quería que me dispararan", aseguró y añadió que más tarde se juntó con su amigo herido y trató de consolarlo.

Hasta el momento, la policía sigue investigando el origen del tiroteo.