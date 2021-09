Tiroteo cerca de Franklin Walmart deja como saldo un muerto

Wisconsin.- Un tiroteo se desató cerca de un Walmart de Wisconsin, el cual presuntamente dejó saldo una persona muerta, y provocó el cierre e las carreteras en medio de una fuerte presencia policial, informaron las autoridades locales.

El alguacil del condado de Milwaukee informó que, una persona armada se subió a un automóvil con un conductor y los obligó a ir a Walmart.

Posteriormente, la víctima pidió a un empleado de la tienda para que llamara a la policía dos veces, lo que provocó que se informara como un tirador activo, dijo el alguacil.

Se informó que un hombre murió en el lugar, sin embargo, no está claro si esto está relacionado con el tiroteo en el supermercado.

"Recibimos información de que el tiroteo pudo haber tenido lugar en el estacionamiento y no en la tienda, pero no lo he investigado", se escuchó decir a un oficial de policía en un escáner, según informes locales.

Un aviso de noticias del condado de Milwaukee dijo que el alguacil Earnell R. Lucas proporcionaría detalles el viernes por la mañana sobre un "incidente crítico involucrado por un diputado".

Imágenes aéreas de WISN-TV mostraron un automóvil volcado cerca de la frontera de Franklin y Oak Creek, y la Oficina del Médico Forense del Condado de Milwaukee tuiteó que había respondido al área para una víctima masculina.

La policía de Franklin no tenía detalles inmediatos y no confirmó los informes de un tiroteo.

Un mensaje dejado con Walmart no fue respondido de inmediato, según lo informado por The Associated Press.

Leer más: Tormenta Larry amenaza con convertirse en huracán esta noche