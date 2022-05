Tiroteo cerca de un McDonald's deja 2 muertos y 7 heridos en Estados Unidos

Chicago.- Dos personas murieron y siete resultaron heridas cuando un hombre involucrado en una pelea abrió fuego frente a un restaurante de comida rápida a pocas cuadras del famoso distrito comercial Magnificent Mile de Chicago, dijeron las autoridades el viernes, luego de una reciente serie de tiroteos en el centro y un aumento de la violencia armada en toda la ciudad.

El tiroteo alrededor de las 10:40 p. m. del jueves cerca de un McDonald's en el Near North Side de la ciudad hizo que los transeúntes se dispersaran, incluida una mujer que resultó gravemente herida cuando cayó sobre un tercer riel en una estación de metro cercana donde muchos transeúntes corrieron por seguridad.

En una conferencia de prensa el viernes por la mañana, el superintendente de policía de Chicago, David Brown, dijo que los oficiales detuvieron al atacante casi de inmediato y recuperaron un arma.

El nombre y la edad de la persona no se darán a conocer hasta que haya sido acusado, dijo Brown. El departamento luego aclaró que el sospechoso es un adulto. Los investigadores también estaban buscando a una persona que, según Brown, pudo haberle entregado un arma al atacante poco antes del tiroteo.

Brown dijo que el tiroteo se debió a una pelea, pero los detectives no han determinado de qué se trató la pelea.

La pelea creó una escena caótica incluso antes de los disparos. Esa parte de la ciudad suele estar llena de turistas, estudiantes del campus del centro de la Universidad Loyola de Chicago, feligreses de la famosa Catedral del Santo Nombre de la ciudad y personas que vienen al área para comprar y cenar en restaurantes.

“Cuando comenzó la pelea, estábamos justo al lado de ellos”, dijo Deonna Jackson, de 18 años, al Chicago Sun-Times. "Tuvimos que correr porque no quería que nadie me golpeara".

El jefe del departamento de bomberos de la ciudad, Juan Hernández, dijo que el tiroteo provocó que los funcionarios detuvieran un tren subterráneo de la Línea Roja entre dos estaciones para permitir que la policía buscara armas en los rieles, según el Chicago Tribune.

Hernández dijo que el departamento evacuó a los pasajeros alrededor de las 11:30 pm Los trenes funcionaban con normalidad el viernes, dijo la Autoridad de Tránsito de Chicago.

Brown dijo que está “seguro de que nuestros oficiales capturaron al tirador y recuperaron el arma utilizada”.

El tiroteo se produce en medio de un aumento de la violencia mortal en Chicago en los últimos años, y sigue a un tiroteo fatal el fin de semana pasado en el centro de Millennium Park que mató a un adolescente y llevó a la ciudad a endurecer el toque de queda para los jóvenes .

Y solo unos días antes, un tiroteo en un callejón cerca del Teatro de Chicago dejó a dos transeúntes inocentes heridos, lo que provocó que otro teatro cercano cancelara una función de "Moulin Rouge".

Calificando el tiroteo como un “acto escandaloso de violencia”, la alcaldesa Lori Lightfoot prometió desplegar más policías en el área.

“Los residentes del área, los viajeros y otros simplemente deben tener la tranquilidad de que esta área altamente transitada es segura, y es hora de que se tomen medidas más específicas y concretas para abordar esta área de una vez por todas”, dijo Lightfoot en un comunicado. declaración.

Cuando los paramédicos y los oficiales respondieron el jueves, estalló una pelea entre dos personas al otro lado de la calle donde ocurrió el tiroteo, informó el Chicago Tribune, y algunas personas cruzaron una línea de cinta policial y discutieron con los oficiales antes de que los alejaran.

La policía no ha dado a conocer los nombres ni las edades de los muertos, y no se ha dado a conocer información sobre los heridos. Brown dijo que nueve personas recibieron disparos, no 10, como informó originalmente la policía.