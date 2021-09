Tiroteo dentro de una tienda de comestibles en Tennesse deja un muerto y 12 heridos de gravedad

Tennesse.- Un tiroteo en una tiende de comestibles en un exclusivo suburbio de Tennessee se desató este jueves por la tarde, cuando un hombre armado disparó a las personas que se encontran el lugar, resultando una personas muerta y 12 heridos, informaron las autoridades.

El pistolero abrió fuego en un supermercado Kroger en Collierville, contra13 personas y contra sí mismo, y que 12 de las víctimas fueron trasladadas a hospitales, algunas con heridas muy graves, dijo el jefe de policía de Collierville, Dale Lane.

El tiroteo se registré alrededor de la 1:30 p.m. CDT en el Kroger en la ciudad de Collierville, a unas 30 millas al este de Memphis, mientrad los compradores de comestibles salieron corriendo del edificio en medio de disparos en el interior.

La trabajadora de Kroger, Brignetta Dickerson, le dijo a WREG-TV que estaba trabajando en una caja registradora cuando escuchó lo que al principio pensó que eran globos estallando.

"Y aquí viene justo detrás de nosotros y comenzó a disparar", dijo Dickerson. “Y siguió disparando, disparando, disparando. Le disparó a uno de mis compañeros de trabajo en la cabeza y a uno de mis clientes en el estómago ".

El pistolero abrió fuego en un supermercado Kroger en Collierville. Foto: AP

Lane dijo que la policía recibió una llamada alrededor de la 1:30 pm sobre el tiroteo y llegó casi de inmediato, encontrando a varias personas con heridas de bala al entrar al edificio.

Dijo que un equipo SWAT de la policía y otros oficiales iban de pasillo en pasillo sacando a las personas en pánico de sus escondites y sacándolas a salvo. Dijo que el tirador, a quien describió como hombre, fue encontrado muerto por un disparo aparentemente autoinfligido.

“Encontramos gente escondida en congeladores, en oficinas cerradas. Hacían lo que les habían enseñado a hacer: correr, esconderse, luchar ”, dijo el jefe.

Las identidades del tirador y las víctimas no fueron reveladas de inmediato. Lane se negó a revelar más sobre el sospechoso en una rueda de prensa el jueves por la noche, citando la investigación en curso y las órdenes de registro que se llevarán a cabo.

"Vamos a llevar esto tan lejos como podamos para ver y asegurarnos de que no haya nadie más involucrado", dijo Lane, y agregó que "no había evidencia creíble" de que hubiera un segundo tirador.

El jefe también dijo que, "hasta donde sabemos, no hubo ningún otro incidente que condujo a esto".

Dickerson, la empleada, dijo que su compañero de trabajo, que tiene 20 años, recibió un disparo en la cabeza y pidió que se notificara a su madre.

“Le dejé un mensaje de voz que decía que estaba alerta y hablando”, dijo Dickerson, incapaz de localizarla de inmediato.

Otra empleada, Glenda McDonald, describió la caótica escena a WHBQ-TV .

“Estaba caminando de regreso al departamento floral y escuché un disparo”, dijo. “Parecía que venía de la tienda de delicatessen. Y salí corriendo por la puerta principal y ya habían disparado contra la puerta principal ".

Jason Lusk, de 39 años, acababa de salir de una tienda de herramientas junto a Kroger cuando escuchó a algunas mujeres gritar en el estacionamiento acerca de un tirador. No vio al pistolero, pero escuchó de 10 a 15 disparos en rápida sucesión en la tienda de comestibles.

“Sonaba como si estuvieran directamente sobre mi cabeza”, dijo, y agregó que podía sentir la conmoción cerebral de cada disparo y sabía que el arma era poderosa. Incluso a una distancia de unos 40 metros, dijo, le preocupaba que él y otras personas a su alrededor estuvieran en grave peligro.

“Cuando comenzaron los disparos, me lancé al suelo frente a mi vehículo para cubrirme al máximo e instruí a las personas que me rodeaban, entrando en pánico, tratando de entrar en los autos, no para entrar en sus autos, sino para esconderse, " él dijo.

Luego, la policía llegó en cuestión de minutos y "invadieron ese lugar", dijo Lusk. Agregó que usó su teléfono para grabar al menos dos de los disparos finales del pistolero, y luego un disparo final en su última grabación del equipo SWAT en la escena.

En una nueva sesión informativa posterior, el jefe de policía Lane lo calificó como un día triste para su departamento.

“He estado involucrado en esto durante 34 años y nunca había visto algo así”, dijo.

El vehículo del sospechoso estaba en el estacionamiento de la tienda y siguió siendo parte de la investigación, dijo el jefe, y agregó que los investigadores estaban tratando de determinar cómo se desarrollaron los hechos.

"Vamos a terminar con la investigación", dijo Lane. "Recuerde, estamos a dos horas del evento más horrible que ha ocurrido en la historia de Collierville".

The Kroger Co., con sede en Cincinnati, Ohio, emitió un comunicado de que estaba "profundamente entristecido" por el tiroteo y estaba cooperando con las fuerzas del orden. En 2019, la compañía pidió a sus clientes que no portaran armas abiertamente mientras visitaban sus tiendas.

Un portavoz de Kroger dijo que la tienda de Collierville permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.Las luces seguían encendidas en la tienda después del anochecer, los crisantemos estaban al frente.

El estacionamiento, completamente acordonado con cinta policial, todavía estaba lleno de autos, con una fuerte presencia policial.

Los negocios vecinos, incluido un restaurante de comida rápida y una tienda de repuestos para automóviles, fueron cerrados.

