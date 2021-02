Tiroteo en American Legion deja un muerto y 4 heridos en Missouri

Missouri.- Un tiroteo durante la noche en un club de la Legión Estadounidense, dejó como saldo un muerto y cuatro heridos en el sureste de Missouri, en Esatdos Unidos, dijo la policía el domingo.

KAIT-TV informó que los oficiales encontraron a las cinco víctimas en el edificio de la Legión Americana en Kennett luego del reporte del tiroteo antes de las 12:30 am del domingo.

Dos personas fueron trasladadas en avión a un hospital en Cape Girardeau, Missouri, en estado crítico, otras dos víctimas estaban siendo tratadas en hospitales locales.

No se informó de arrestos inmediatamente el domingo por la mañana en relación con el tiroteo, informó Associated Press.

El edificio American Legion Post 66 está ubicado cerca del Delta Fairgrounds en Kennett, una ciudad de aproximadamente 10,000 personas en la taquilla de Missouri, aproximadamente a 100 millas (160.93 kilómetros) al norte de Memphis, Tennessee.

El edificio está disponible para alquilar, y el alcalde de Kennett, Wayne, le dijo al demócrata de Delta Dunklin que se iba a celebrar una fiesta privada allí el sábado por la noche.

La policía dijo que no había detalles adicionales disponibles sobre el tiroteo el domingo por la mañana. Un hombre que respondió un número de teléfono de la publicación de American Legion el domingo dijo que no sabía nada sobre el tiroteo antes de colgar.

No hubo respuesta inmediata a un mensaje dejado por The Associated Press en un segundo número de teléfono de la instalación.

La Patrulla Estatal de Missouri y la oficina del Sheriff del condado de Dunklin están ayudando con la investigación del tiroteo.