Tiroteo en base naval prueba las relaciones de EU con Arabia Saudita

Washington.- Solo unos meses después de que altos funcionarios de EE. UU. Entregaran ayuda militar sustancial a Arabia Saudita para contrarrestar las amenazas de Irán, la juerga de disparos de un estudiante de la Fuerza Aérea Saudí en una base de la Marina en Florida está probando la relación de Estados Unidos con el reino.

Incluso cuando el presidente Donald Trump y otros altos funcionarios hablaron sobre el compromiso y la relación continua de los EE. UU. Con su aliado del Medio Oriente, los investigadores exploraron por qué el aprendiz piloto y otros tres vieron videos de tiroteos masivos en los días previos a la muerte de tres personas en la Estación Aérea Naval Pensacola e hirió a varios otros.

“Hablé con el rey de Arabia Saudita. Están devastados en Arabia Saudita ", dijo Trump a los periodistas el sábado cuando salía de la Casa Blanca en un viaje a Florida. Dijo que el rey “participará en el cuidado de las familias y los seres queridos. Se siente muy fuerte ".

Los líderes militares y de defensa de Estados Unidos que asistieron a una conferencia de seguridad en California minimizaron cualquier impacto inicial en los lazos entre Estados Unidos y Arabia Saudita.

Cuando se le preguntó sobre cualquier efecto potencial en las relaciones militares, el secretario de Defensa Mark Esper dijo el viernes: "Tenemos fuertes lazos entre militares". Añadió: "Esa es la base de nuestra relación con los sauditas. No veo que esto debilite la relación entre militares.

Arabia Saudita. Foto: AP

En declaraciones en el Foro de Defensa Nacional Ronald Reagan en Simi Valley, se le preguntó a Esper el sábado si puede decir definitivamente que el tiroteo en Pensacola fue terrorismo. "No, no puedo decir que es terrorismo en este momento", dijo. Cuando se le preguntó si dudaría en enviar fuerzas estadounidenses a Arabia Saudita, dijo: "No, en absoluto". Dijo que Estados Unidos y Arabia Saudita han compartido intereses de seguridad, especialmente con respecto a Irán.

Cuando se le preguntó al general David Berger, comandante del Cuerpo de Marines, si el tiroteo le dio reservas sobre el envío de infantes de marina a Arabia Saudita, dijo que no.

Todos tenemos fuerzas en otros países, y las suyas en las nuestras, dijo Berger. ¿Reservas que envían marines o miembros del servicio a otros países o a Arabia Saudita? No, en absoluto

Donald Trump. Foto: AP

Los líderes sauditas se apresuraron a hacer llamadas a los funcionarios estadounidenses, expresando sus condolencias e indignación por los asesinatos. El rey saudita Salman llamó a Trump poco después de que se supo la noticia el viernes. En una declaración, la embajada de Arabia Saudita dijo que el rey "afirmó que el autor de este crimen atroz no representa al pueblo saudí, que cuenta al pueblo estadounidense como amigos y aliados".

El secretario de Estado Mike Pompeo tuiteó el sábado que acababa de hablar con el ministro de Relaciones Exteriores saudí, Al-Saud, "quien expresó sus condolencias y tristeza por la pérdida de vidas en el horrible ataque".

El tiroteo, generó paralelos incómodos con los ataques del 11 de septiembre de 2001, cuando muchos de los secuestradores vinculados a Al Qaeda que volaron aviones al World Trade Center, el Pentágono y el campo de Pensilvania eran ciudadanos sauditas que tenían entrenamiento de vuelo en los Estados Unidos.

El presunto tirador de Pensacola, identificado por funcionarios estadounidenses como Mohammed Saeed Alshamrani, era miembro de la Fuerza Aérea de Arabia Saudita y asistía a un entrenamiento de pilotos en la base. Los funcionarios dieron su nombre bajo condición de anonimato porque aún no se ha dado a conocer públicamente. Tres personas murieron en el tiroteo y ocho resultaron heridas, incluidos dos agentes del alguacil. Uno de los agentes disparó y mató a Alshamrani.

Un funcionario estadounidense dijo a The Associated Press el sábado que Alshamrani organizó una cena a principios de la semana en la que él y otros tres vieron videos de tiroteos masivos. Y uno de los tres estudiantes que asistieron a la cena grabó en video afuera del edificio mientras se producía el tiroteo, dijo el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato después de ser informado por las autoridades federales. Otros dos estudiantes sauditas observaron desde un automóvil, dijo el funcionario.

El funcionario dijo que 10 estudiantes sauditas estaban retenidos en la base el sábado, mientras que otros no estaban presentes.

Los funcionarios estadounidenses en el foro de seguridad en California tuvieron cuidado de no trazar ninguna conspiración más amplia o vínculos relacionados con el terrorismo al tiroteo.

Se le preguntó al almirante Michael Gilday, jefe de operaciones navales, sobre informes no especificados de que el tirador saudí pudo haber sido parte de una "celda durmiente". Dijo que no había visto ninguno de esos informes. Dijo que el tiroteo estaba bajo investigación, y "en este punto es demasiado pronto, en mi opinión ... para sacar ese tipo de conclusiones".

Durante mucho tiempo, EE. UU. Ha tenido un sólido programa de capacitación para sauditas, que brinda asistencia en los EE. UU. A partir de esta semana, hay más de 850 sauditas en los Estados Unidos para diversas actividades de capacitación. Se encuentran entre más de 5,000 estudiantes extranjeros de 153 países en los Estados Unidos que reciben entrenamiento militar.

“Esto se ha hecho durante muchas décadas '', dijo Trump el sábado. “Hemos estado haciendo esto con otros países, países extranjeros. Supongo que tendremos que analizar todo el procedimiento. Comenzaremos eso de inmediato. "

La administración Trump también ha estado ayudando agresivamente a Arabia Saudita este año, enviando baterías de misiles Patriot, docenas de aviones de combate y cientos de tropas allí a raíz de los ataques al reino que los funcionarios culpan a Irán.

En octubre, Esper visitó la Base Aérea del Príncipe Sultán para ver una de las baterías y hablar sobre los esfuerzos para lograr que otros aliados contribuyan a la defensa de Arabia Saudita y la región del Golfo para contrarrestar las amenazas de Irán.

Pero la reputación del reino todavía está dañada después del asesinato el año pasado del columnista del Washington Post Jamal Khashoggi en el Consulado de Arabia Saudita en Estambul. Funcionarios de inteligencia sauditas y un médico forense asesinaron y desmembraron a Khashoggi el 2 de octubre de 2018, mientras su prometida esperaba fuera de la misión diplomática.

Khashoggi, desde hace mucho tiempo dentro de la corte real, había estado en el exilio autoimpuesto en los Estados Unidos mientras escribía críticamente sobre el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman, hijo del rey Salman de la nación rica en petróleo.