Tiroteo en el metro de Nueva York deja varios heridos en una estación de metro en Brooklyn

Nueva York.- Cinco personas resultaron heridas de bala este martes por la mañana luego de que se desatara un tiroteo en una estación de metro en Brooklyn, Nueva York, dijeron fuentes policiales.

El personal de bomberos que respondió a los informes de humo en la estación de la calle 36 en el vecindario de Sunset Park encontró a varias personas disparadas y dispositivos sin detonar, dijo un portavoz del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York.

El departamento de bomberos dijo que 13 personas resultaron heridas, pero no hubo detalles sobre lo que implicaron esas lesiones, informó The Associated Press.

Según varias fuentes policiales informadas sobre la investigación, la información preliminar indicaba que un sospechoso huyó con un chaleco de construcción y una máscara antigás.

Una foto de la escena mostraba a personas atendiendo a pasajeros ensangrentados tirados en el piso de la estación. Más detalles no estuvieron disponibles de inmediato.

Los trenes que dan servicio a esa estación se retrasaron durante la hora pico de la mañana.

La oficina del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, no tuvo más detalles de inmediato. Adams estuvo en la residencia del alcalde el martes por la mañana y estaba siendo informado, según un portavoz.