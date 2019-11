Tiroteo sorprende a familia mientras veían fútbol hay 4 muertos

California.- La policía buscó el lunes a dos asaltantes que se colaron en una fiesta en el patio trasero de Fresno y abrieron fuego mientras una pequeña multitud miraba fútbol en la televisión. Cuatro personas murieron y seis resultaron heridas.

El jefe de policía de Fresno, Andrew Hall, dijo que la casa donde se había reunido un grupo de familiares y amigos hmong fue atacada deliberadamente el domingo por la noche, pero los tiradores dispararon al azar una vez que vieron hombres en el patio mirando fútbol.

Dispararon al azar contra la multitud. No parece que estuvieran atacando a ningún individuo, y una vez que dispararon, huyeron, dijo.

Hall dijo que no había una palabra inmediata sobre un motivo, y hasta el momento no había indicios de que ninguna de las víctimas conociera a sus atacantes, aunque la mayoría no podía verlos, y describieron haber visto solo una luz intermitente cuando se dispararon las pistolas semiautomáticas. Los oficiales fueron de puerta en puerta buscando videos de vigilancia que pudieran ayudarlos a localizar sospechosos.

La parte "no fue descrita como fuera de control de ninguna manera. Fue solo un evento familiar ”, dijo Hall.

Los hombres que murieron tenían entre 21 y 40 años, dijo.

Tiroteo en California. Foto: AP

Tres fueron encontrados muertos cuando llegaron los equipos de emergencia. Una cuarta persona murió en un hospital. Otras seis personas fueron hospitalizadas en estado crítico pero se espera que sobrevivan, dijeron las autoridades.

Hall dijo que la policía estaba investigando si el tiroteo estaba relacionado con un disturbio reciente que involucró a algunas de las personas en la fiesta. También anunció el establecimiento de una fuerza de trabajo de pandillas asiáticas antes del Año Nuevo Hmong, por preocupación sobre la posibilidad de más violencia.

California tiene la población más alta de la nación, Hmong, una minoría étnica del sudeste asiático.

Los residentes se quejaron de que otros tiroteos ocurrieron recientemente en el mismo vecindario. La casa donde tuvo lugar el ataque está cerca de una zona industrial con edificios comerciales cerca del aeropuerto de Fresno.

Calvin Gatison, que vive en la misma cuadra, dijo que la calle había estado en paz durante años, pero al menos dos tiroteos ocurrieron en las últimas semanas.

Gatison dijo que su calle de casas unifamiliares con jardines bien cuidados está tranquila durante la semana. Los fines de semana, se puede ver a los abuelos jugando con sus nietos en sus patios delanteros, mientras que otros vecinos organizan reuniones en sus patios, pero generalmente sin música a todo volumen.

Fue al menos el segundo ataque mortal con armas de fuego el domingo en Fresno, informó Fresno Bee. Un hombre de unos 20 años fue asesinado a tiros el domingo temprano en una casa en otra parte de la ciudad. La policía no ha dicho si los incidentes podrían estar relacionados.

Los asesinatos se produjeron después de otros dos tiroteos masivos en California en lo que ha sido un año especialmente violento para el estado.