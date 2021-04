Titanic. A 109 años de haberse hundido, la historia continua

Inglaterra.- En un día como hoy, 15 de abril pero de 1912, el Titanic, un transatlántico de lujo, se hundía en el Atlántico Norte tras chocar contra un iceberg, un accidente que acabó con la vida de 1.500 personas a bordo.

El 10 de abril de 1912 el Titanic zarpó desde Southampton, Inglaterra, con rumbo a la ciudad norteamericana de Nueva York, una multitud se dio cita para presenciar la partida del que oficialmente se había convertido en el buque más grande del mundo.

Las zonas reservadas para la primera clase del lujoso barco, estaban equipadas con piscina, gimnasio, cancha de squash y baños turcos, los amplios camarotes contaban con mobiliarios en estilo Luis XV y sus paredes estaban revestidas con coloridos tapices y entelados, inspirados en la decoración del Palacio de Versalles.

La historia cuenta, que el colosal barco llevaba cuatro días de travesía, el día que se hundió era una noche plácida y el mar estaba en calma, al parecer eso fue, una de las claves del choque.

Al no tener binoculares, los vigías no detectaron a tiempo el iceberg, lo que también influyó, fue el hecho que no hubiera olas que rompieran en la masa de hielo, según lo publicado por Marco.

El choque se produjo a las 23:40 horas del 14 de abril y el hundimiento del transatlántico se produjo dos horas y media después. Las medidas de prevención no fueron suficientes, pues como bien se ha relatado muchas películas, la cantidad de botes salvavidas no bastaron para rescatar a todos los pasajeros y miembros de la tripulación, lo que acabó en tragedia.

El inesperado accidente dejó el triste saldo de 1.495 personas fallecidas y dio lugar a la mayor leyenda de la historia de la navegación marítima.

Las últimas horas del Titanic

Cuatro días después de haber comenzado el viaje, la tripulación comenzó a recibir mensajes de otros barcos advirtiendo sobre la presencia de varios icebergs gigantescos en el camino.

Sin embargo, el capitán Edward J. Smith las desestimó y se fue a su habitación a las 21:20 del 14 de abril, ante el total desconocimiento por parte de los pasajeros de lo que estaba sucediendo.

Exactamente a las 23:40 el ostentoso barco chocó contra un iceberg. Según datos de la historia la luna no brillaba y al o tener los vigías binoculares, no se percataron del iceberg cuando ya estaba delante de ellos.

Cuando se dio la alarma, Smith dio la orden de virar a estribor y poner los motores en reversa, sin embargo, la maniobra no fue suficiente para evitar que, pocos segundos más tarde, el Titanic se estrellara contra un iceberg por su lado derecho.

Aunque los pasajeros no se dieron cuenta del impacto porque el golpe fue leve, a las 00:05 horas los botes salvavidas ya estaban siendo desplegados y, 5 minutos más tarde se estaban realizando las llamadas de emergencia.

A las 02:20 de la madrugada del 15 de abril, apenas dos horas y cuarenta y cinco minutos después de la colisión, la nave se había hundido por completo.

En 1985 se localizó el Titanic en el fondo del mar, a 4 kilómetros de profundidad y a unos 800 kilómetros de la costa de Canadá, dando lugar a la difícil tarea de recuperar sus restos para saber más sobre su historia y para preservar su memoria, informó el medio Weekend.