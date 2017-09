Toda la devastación que ha dejado "La tormenta del siglo"

El huracán María dejó una devastación “extensa” cuando atravesó Puerto Rico este miércoles, donde se reportan hasta ahora un muerto y la caída total de la energía eléctrica, luego de que el ciclón arrasara las Islas Vírgenes y las Antillas matando a otras nueve personas.

“Todavía no tenemos mucha información. Estamos totalmente desconectados en términos de telecomunicaciones con el sureste de la isla”, dijo el gobernador, Ricardo Rosselló, a CNN.

Detalló que “el daño es muy extenso (…) Hay muchas inundaciones, mucho daño a las infraestructuras, el sistema de telecomunicaciones está parcialmente caído, la infraestructura de energía está completamente caída”.

Impactantes imágenes de la furia del huracán María golpeando Puerto Ricohttps://t.co/XaCZrBl8UC pic.twitter.com/L651GcxPSi — CNN en Español (@CNNEE) 20 de septiembre de 2017

María entró en la mañana del lunes al sur de Puerto Rico como un huracán categoría 4 y vientos de 250 km/hora y, a primera hora de la tarde, emergió por la costa norte rebajado a categoría 3 (185 km/hora), según los boletines del Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami.

“Vamos a encontrar a nuestra isla destruida”, dijo Abner Gómez, director de la agencia estatal de gestión de desastres (AEMEAD), en una conferencia de prensa en la tarde. “Es un sistema que ha destruido todo lo que ha tenido a su paso”.

Fuertes ráfagas se registran en Bávaro, Punta Cana, por la cercanía del huracán María. pic.twitter.com/0GXUf4rQco — Jean Suriel (@JeanSuriel) 20 de septiembre de 2017

El servicio eléctrico ya había demostrado fragilidades con el paso del huracán Irma hace dos semanas.

Cuando llegó María, unos 50.000 abonados aún estaban sin electricidad y unas 200 personas seguían viviendo en refugios por el embate de Irma.

El gobernador Rosselló también anunció que había pedido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que declare a Puerto Rico, un territorio estadounidense, zona de desastre.

La declaración de emergencia pone un límite de 5 millones de dólares a la ayuda federal, mientras la declaración de desastre carece de límite.

El mar se adentran en puerto rico por Huracán #Maria pic.twitter.com/Tzz1SLcc7K — Yo soy Prepper (@YoPrepper) 20 de septiembre de 2017

“Nuestra vida como la conocíamos cambió”, dijo entre lágrimas la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruza, a un grupo de periodistas en un refugio en San Juan.

“La devastación está tocando los cuatro puntos cardinales”, añadió.

En este refugio -el Coliseo Roberto Clemente- los residentes tuvieron que desalojar el área de las canchas cuando el techo comenzó a mecerse por los vientos y fueron transferidos a pisos superiores.

“Un guardia me dijo ‘lo que pasa es que el techo está por colapsar’ y cuando miro arriba, el techo se estaba meneando como si fuera una hoja de papel. Le dije ‘¿pero ese techo es de cartón?’ y me dijeron ‘no, es de cemento'”, contó a la AFP Suzette Vega, de 49 años.

Rosselló había advertido el martes a los residentes que se prepararan para “la peor” tormenta del último siglo. En 1928, el huracán , también llamado “San Felipe II”, azotó como categoría 5 y mató a 300 personas en la isla.

Un asesor gubernamental que habló por teléfono satelital con el primer ministro dominiqués, Roosevelt Skerrit, pintó un panorama devastador para la isla de unos 73.000 habitantes.

“Es difícil determinar la cantidad de fallecidos, pero hasta ahora hay siete confirmados como causa directa del huracán”, dijo el asesor Hartley Henry en un comunicado.

El huracán María dejó a todo Puerto Rico sin electricidad. pic.twitter.com/Q0OwSIouk5 — AJ+ Español (@ajplusespanol) 20 de septiembre de 2017

Reportes enviados desde comunidades rurales daban cuenta de una “total destrucción de hogares, vías y cultivos”, añadió.

“El país está en un estado de aturdimiento. No hay electricidad, no hay agua corriente (…) no hay servicio telefónico de línea ni celular y esto seguirá así por un tiempo”, añadió.

Mientras, en las Islas Vírgenes estadounidenses, los residentes contaron a la AFP que habían visto volar árboles arrancados por el viento y que llovía horizontalmente.

HISTÓRICAS LLUVIAS DEJA HURACÁN MARÍA EN PUERTO RICO | Calles parecían ríos, el agua se acercó hasta los 2dos pisos de varias casas pic.twitter.com/rEiQVydgMV — Tiempo en Chile ⛈⛅️☃ (@MeteoSeba) 21 de septiembre de 2017

Por su parte, el Gobierno de República Dominicana declaró alerta máxima y suspendió la jornada laboral del jueves, tanto en el sector público como en el privado, como medida de prevención por el paso de María, cuyos efectos comenzarán a sentirse con mayor fuerza en el país en la madrugada.