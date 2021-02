Todas las partículas de COVID-19 del mundo cabrían en una lata de Coca-Cola: Científico

Estados Unidos.- Todas las partículas del virus COVID-19 que propagan la muerte y la miseria por todo el mundo cabrían en una sola lata de Coca-Cola, según un matemático de Inglaterra.

El experto en cálculos numéricos de la Universidad de Bath, Kit Yates, descubrió que hay alrededor de 2 quintillones, o 2 billones de billones, de partículas de SARS-CoV-2 en el mundo en cualquier momento, informó Sky News.

Pero debido a su tamaño minúsculo, si los redondeas a todos, solo obtendrás "unos pocos bocados".

Al describir sus cálculos infinitesimales, Yates dijo que usó el diámetro de las partículas virales, en un promedio de aproximadamente 100 nanómetros, o 100 mil millonésimas de metro, y calculó el volumen del virus esférico.

Incluso teniendo en cuenta las proteínas de pico reveladoras y el hecho de que las partículas dejarán espacios cuando se apilan, el total es aún menor que en una sola lata de Coca-Cola de 330 mililitros, dijo.

Cuando me pidieron que calculara el volumen total de SARS-CoV-2 en el mundo para el programa de BBC Radio 4 'More or Less', admitiré que no tenía idea de cuál sería la respuesta, escribió Yates en The Conversation.