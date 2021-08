"Todo se oscureció": la masacre de seis niños a manos de soldados, los "confundieron" con guerrilleros

Colombia.- 21 años después, la masacre de seis niños a manos de soldados colombianos durante un paseo escolar en Pueblorrico, Antioquia, sigue en la memoria como una herida abierta, sin que se haya hecho justicia contra los responsables, que supuestamente confundieron a los menores con guerrilleros entre los matorrales.

La mañana del 15 de agosto del 2000, militares del Batallón Pedro Justo Berrío de Medellín atacaron a balazos a un grupo de 48 niños y 4 adultos que realizaban una excursión escolar en la vereda La Pica de Pueblorrico, ubicado al suroeste de la provincia de Antioquia, en Colombia.

Seis niños fueron asesinados y otros cuatro resultaron heridos. Las víctimas fueron: Gustavo Adolfo Isaza, de 9 años; Alejandro Arboleda Rúa, de 10 años; Paola Arboleda Rúa, de 8; Marcela Sánchez Marulanda, de 6; Jarol Tabares Tamayo, de 7 años, y David Ramírez López, de 11.

Más de dos décadas después el hecho sigue impune, pues los soldados responsables nunca fueron condenados, pese a que el Ejército colombiano reconoció su responsabilidad, aunque aseguró que se trató de "un error humano".

"De pronto todo se oscureció"

Aquella funesta mañana del martes 15 agosto, los niños realizaban un paseo escolar por la vereda de La Tolda acompañados de cuatro adultos. Después de tan sólo 15 minutos caminando en ascenso hacia la loma, de pronto se oyeron disparos.

Víctor Alfonso, uno de los niños que sobrevivió al ataque, recuerda cómo de pronto todo se oscureció cuando sonaron las balas e incluso granadas que fueron arrojadas por los militares, quienes estaban en busca de guerrilleros en la zona.

"Algo sonaba muy duro y de pronto todo se oscureció. Desde la parte alta tiraban como granadas de humo que no dejaban ver nada y como que nos asfixiaba. Entonces yo me tiré al suelo y me arrastré por debajo de un alambrado", relató el sobreviviente.

El pequeño ayudó a otros niños a arrastrarse y luego salieron corriendo por un pequeño monte, logrando salvarse del ataque. En un primer momento, los padres de los niños pensaron que se trataba de un enfrentamiento de guerrilleros. Alarmados, corrieron a donde estaban sus hijos aun en medio de las balas.

Durante más de 40 minutos los soldados estuvieron disparando. Una vez que cesaron el fuego, acudieron al sitio esperando encontrar los cuerpos de guerrilleros, pero encontraron una escena que los dejó sin aliento: tres niños yacían muertos en medio del camino y otros siete estaban gravemente heridos, de los cuales tres morirían horas después.

Este es el lugar donde ocurrió la masacre de niños a manos de soldados el 15 de agosto del 2000. Foto: Especial

Apenas se supo la tragedia, el entonces comandante del Ejército colombiano, Jorge Enrique Mora, aseguró que hubo un enfrentamiento con guerrilleros y "se mezclaron con los niños", supuestamente utilizándolos como escudos humanos.

"En la persecución de los guerrilleros, estos se metieron entre una excursión de niños de la escuela y dispararon a la tropa. Esta reaccionó y hay un balance de 6 niños muertos", indicó el general.

Pero además, los soldados se negaron a pedir auxilio para transportar a los niños heridos en helicóptero bajo el argumento de que la radio no funcionaba, información que fue refutada posteriormente por las autoridades.

Impunidad después de 21 años

Ante la presión mediática, las autoridades militares y el propio Ministerio de Defensa de Colombia reconoció la responsabilidad del Ejército, pero los atribuyó a un "error" por parte de los soldados.

"Este no es un tema de violación de derechos humanos, sino de un posible error humano (...) Nunca hubo intención de los soldados en producir muertes, menos niños", dijo el ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez Acuña.

Las evidencias demostraron que nunca hubo un enfrentamiento con guerrilleros, como decía la primera versión oficial, lo que atajaron reiterando que se trató de un "lamentable error humano".

Tres años después, en noviembre de 2003, el Ministerio de Defensa ordenó indemnizar a las familias de las víctimas, pero el dinero recibido y el reconocimiento del error del Ejército no fue suficiente para algunos padres y madres.

Al día de hoy, 21 años después de la masacre, no hay condenas ni sanciones contra los militares responsables. Las familias siguen a la espera de que se haga justicia y un tribunal internacional declare responsable al Estado colombiano.

"A mi hijo le dieron un valor de mil gramos de oro. ¿Cómo creen que mi hijo pueda tener un valor en oro? Nosotros lo que queremos es que se haga justicia", dijo Argemira Carmona, madre de uno de los niños asesinados.

El 15 de agosto de cada año los habitantes de Pueblorrico realizan actos para conmemorar la tragedia que les arrebató la vida de seis niños; realizan marchas, conferencias, misas y un recorrido hacia la vereda de La Tolda, donde erigieron un monumento al Niño Divino. Y la justicia no llega.