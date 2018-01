"Todos quieren lincharla, pero ya está, va a pagar por lo que hizo"

La mamá de Nahir Galarza, la chica que asesino a Ferrnando Pastorizzo, ya no pudo contener más el llanto y afuera de las puertas del tribunal de Gualeguaychú se desahogó, la imagen de una madre deshecha y quebrada reflejaba aquel rostro que escondía tras la espalda de su marido, la mujer ya no se contuvo más y se expresó ante clarín.

"Esto es un sueño del que quiero despertar, me siento muy mal. Es difícil, nunca se me hubiera pasado por la mente que iba a pasar algo así", le dijo Kroh a este diario. "Ella me dijo que estaba sufriendo, que estaba mal. Yo, cuando la vi que estaba lastimada quería ir a hacer la denuncia. Pero me dijo 'no mamá, no te metas, porque son mis cosas'. Le dije: 'bueno, pero vamos a hacer la denuncia. Te acompaño. Seguro que papá también'. Y me respondía: 'no ma, no quiero tener más problemas de los que tengo'. Estaba amenazada", afirmó la mujer.

Yamina, la mamá de la chica, la expone como victima de violencia ejercida por Fernando Pastorizzo mismo con el que sostenía una relación, argumentó que se enter´´o de esa situación días antes de Navidad, "Nosotras vamos al gimnasio juntas todas las mañanas, (Nahir) tenía un moretón acá --dice mostrando la palma de su mano derecha--. Tenìa un anillo que era una coronita y se le había roto todo. Tenía todo lastimado", comunico la madre.

Los padres de la chica la califican como una joven saludable "no fuma, no se droga", la chica había pasado a segundo de la carrera de Abogacía y que ayuda a las tareas del hogar, además tiene un hermano de 16 años que presenta retraso madurativo y no sab nada de la situación según argumentan los papás.

"Somos todos grandes y eso está incluido ahí, en la casa. Vas, pasás, la buscás, te la llevás" Yamina comentó sobre el arma.

"Mi hija no es un monstruo"

La familia a recibido insultos tras los hechos, en el momento en el que se realizaba la entrevista, pasó un automóvil y un hombre les grito "Asesinos" , para ellos es la cruel realidad, aunque la chica esta dispuesta a pagar y fue entregada, la sociedad los ha catalogado de esa manera.

"La gente te dice cosas. Todos quieren lincharla, pero ya está, ya se entregó. Ya va a pagar por lo que hizo. Pero la gente es mala. No sé para qué hacen marchas, no sé qué quieren. ¿Que la ponga en medio de la plaza y todos la linchen? No sé, no entiendo", dice la mujer, quebrada en dolor, pero sin perder la calma. "Es difícil vivir con todo esto. Seguramente acá no nos vamos a quedar mucho tiempo", agregó. "¿Cómo lo va a entender mi hijo? ¿Cómo le trato de explicar algo que va a ser inexplicable?"

La joven fue trasladada a la Comisaría del Menor y la Mujer. "Es mi hija, la amo, donde sea que la trasladen yo la voy a acompañar. No me dejan verla, hay un horario de visita, de dos horas, y después no me dejan verla más. Hacía dos días que no la veía. No sé qué se le cruzó por la cabeza, por qué hizo esto. No entiendo, nadie está libre de eso. Es increíble" los abogados de la chica están solicitando arresto domiciliario "Si nosotros la entregamos, ¿a vos te parece que la podemos hacer escapar? Nosotros colaboramos en todo. Ahora ella tiene que pagar por lo que hizo" siguió la madre, según clarín.