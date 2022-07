"Todos tirados en el suelo", llora destrozado el asesinato de su madre, hermanos y primo

Costa Rica.- Mediante una llamada telefónica una familia en Guanacaste, Costa Rica, fue advertida del asesinato de 5 de sus integrantes, cuando apenas hacia una semana se habían mudado de Nicaragua a las tierras costarricenses.

De acuerdo a la información y a las declaraciones recogidas por medios de comunicación locales, fue el pasado sábado 9 de julio del año en curso cuando un grupo de personas armadas irrumpió en un domicilio y abrió fuego en contra de las personas que se encontraban en el lugar.

El violento hecho que privó de la vida a 5 integrantes de una misma familia se suscitó el fin de semana en Huacas, Guanacaste. Pese a la realidad de la escena, los parientes no podían creer que eso hubiera pasado.

"Un primo me llamó llorando, que había llegado una gente a balearlos a todos, que estaban muertos. Yo no le creía a él. Al escuchar que él estaba llorando me fui a ver. Llegué a la casa y era verdad, estaban todos tirados en el suelo", refirió Oniel Rayos Cardoza, quien ese día perdió a su madre, a sus hermanos y a un primo, tras que estos fueran ultimados a balazos.

De acuerdo al testimonio de Cardoza, quien refirió ser originario de Matagalpa, Nicaragua, apenas tenían una semana de haber llegado a Costa Rica, ya que habían venido a trabajar a la nación centroamericana.

Las autoridades de la región creen que, por lo menos, 3 individuos fueron los que dispararon en contra de la familia Cardoza. Al momento, la persona que avisó de los hechos se encuentra internada en un hospital de la zona tras haber recibido balazos en las piernas.

En este sentido, el hombre informó que las autoridades creen que las personas armadas que entraron al domicilio y masacraron a las 5 personas se equivocaron de vivienda, por lo que habrían privado de la vida a víctimas inocentes.

"La policía dice que fue una equivocación [...], mi mamá era una persona muy trabajadora, honrada y puntual en su trabajo. No entiendo por qué tuvo que pagar ella así. Mi hermano igual, veníamos solo a trabajar. No tenemos ningún tipo de vicios. No entiendo por qué ellos tuvieron que pagar cruelmente", manifestó sobre los hechos.

Oniel expresó que lo único que pide es que se haga justicia por su madre, sus hermanos y su primo, a fin de que los responsables por el hecho paguen en la cárcel lo que les hicieron a sus familiares.

Según lo señalado por Cardoza, será esta mismo lunes cuando los 5 cadáveres sean trasladados a Nicaragua a fin de sepultarlos en su tierra natal. En estos momentos, la familia se encuentra llevando a cabo los debidos trámites en la Morgue Judicial, en San Joaquín de Flores, en Heredia. Oniel destacó que los costarricenses han estado apoyando económicamente para que los cuerpos puedan ser repatriados.

Tan solo transcurrieron algunos minutos después de que se diera cuenta del crimen para cuando las autoridades aprehendieron a dos personas, de 21 y 25 años de edad, en cuyo departamento donde fueron ubicados encontraron 3 armas de fuego debajo de la cama.