Toledo dice que es mentira soborno de 31 millones de dólares

Lima.- El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) acusó este jueves al exdirector de la constructora brasileña Odebrecht en Perú Jorge Barata de mentir "una vez más" al haber afirmado que los sobornos pagados por la empresa al exmandatario ascendieron a 31 millones de dólares.

"Cuando se le preguntó por qué no habló de esto hace dos años, respondió que no se acordaba. ¿Qué conveniente, no?", escribió en redes sociales Toledo, sobre quien pesa un pedido de extradición por parte de la Justicia peruana que está pendiente de resolución por las autoridades de Estados Unidos.

El exgobernante indicó que Barata no tiene pruebas de que el dinero ilícito de Odebrecht llegase a sus manos ya que la compañía brasileña hizo los pagos a empresas constituidas en paraísos fiscales por el empresario israelí Yosef Maiman.

"Está probado que Maiman mintió a los fiscales cuando les dijo que los 15 millones que gastó con su familia era dinero lícito de negocios con Odebrecht", apostilló Toledo.

Sin embargo, la Fiscalía peruana ha recopilado los indicios que apuntan a que los sobornos reconocidos por Odebrecht terminaron presuntamente en manos de Toledo a través de un entramado de empresas en distintos países.

Entre esas sociedades está Ecoteva, fundada en Costa Rica por la belga Eva Fernenbug, suegra de Toledo; que fue utilizada por el expresidente para adquirir millonarias propiedades inmobiliarias en Lima y en las playas del norte de Perú.

Según informó el portal peruano IDL Reporteros, Barata confesó el miércoles a fiscales peruanos que su empresa pagó a Toledo 31 millones de dólares por la adjudicación de dos tramos de la carretera interoceánica del sur, que atraviesa el sur peruano, desde el océano Pacífico hasta la frontera con Bolivia y Brasil.

Hasta entonces el equipo especial de fiscales de Perú a cargo del caso Odebrecht creía que el soborno pagado Toledo era de 20 millones de dólares.

Durante el interrogatorio a Barata celebrado en Curitiba (Brasil), el exejecutivo declaró que Odebrecht entregó a Toledo 27 millones de dólares en transferencias a Maiman, su presunto testaferro, y cuatro millones de dólares en efectivo para la campaña electoral del 2011.

Barata incluso recordó, según IDL Reporteros, que en una ocasión Toledo le dijo "¡Oiga Barata, paga, carajo!", cuando reclamó el depósito de las coimas, que se hicieron entre tres y cuatro veces por año.

El testimonio de Barata se dio en el marco del acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada) suscrito entre Odebrecht y el Estado peruano para que los ejecutivos reconozcan los delitos e identifiquen a los receptores de los sobornos a cambio de beneficios en una eventual condena.

Los sobornos a Toledo saltaron a la luz a inicios de 2017, momento en que la Justicia peruana dictó 18 meses de prisión preventiva contra el exmandatario y una orden de captura internacional.

El caso Odebrecht consiste en los millonarios sobornos que la compañía reconoció a la Justicia estadounidense haber pagado en una docena de países de Latinoamérica a cambio de grandes contratos en obra pública. En Perú la empresa también hizo donaciones irregulares a las campañas electorales de los candidatos a la Presidencia.

Por ello también están imputados los expresidentes Ollanta Humala (2011-2016), que ya pasó nueve meses en prisión preventiva, y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), al que recientemente se le ha dictado prisión preventiva por 36 meses, mientras que Alan García (2006-2011) se suicidó la pasada semana cuando lo iban a detener.

Asimismo, la líder opositora Keiko Fujimori permanece en prisión provisional desde noviembre del año pasado por presuntamente ocultar donaciones de Odebrecht a sus campañas.