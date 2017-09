Tomó un cuchillo, llamó al 911 y avanzó hacia los policías

Atlanta (AP).- La universidad Georgia Tech alertó a sus estudiantes a refugiarse en interiores debido a las protestas violentas en el campus la noche del lunes, después de que la policía mató a disparos a un alumno el fin de semana.

Tras la muerte del estudiante, se desataron las protestas en el campus, por lo que se mantiene la vigilancia en la zona. Foto: AP

El estudiante había llamado al número de emergencias 911 para reportar a una persona sospechosa armada y posiblemente intoxicada, que encajaba con su descripción física.

La policía disparó a Scout Schultz, de 21 años. Foto: Facebook

La policía del campus mató a Scout Schultz, de 21 años, de quien dijeron que avanzaba hacia los agentes con un cuchillo en la mano. Schultz se rehusó a arrojar el cuchillo y siguió caminando hacia los policías la noche del sábado, de acuerdo con un comunicado del Buró de Investigaciones de Georgia (GBI por sus iniciales en inglés).

La madre del estudiante, Lynne Schultz, se encuentra debastada y no comprende el uso de la fuerza letal. Foto: AP

“Los agentes realizaron varias órdenes verbales e intentaron hablar con (Schultz), quien no cooperó ni cumplió con las órdenes de los agentes”, se lee en el comunicado de la agencia. Schultz “siguió avanzando hacia los agentes con el cuchillo”.

Han sido 3 las personas arrestadas por los disturbios. Foto: AP

Tras la vigilia nocturna el lunes, la universidad emitió una alerta a través de su sistema de emergencia, pidiendo a las personas que buscaran refugio y cerraran puertas y ventanas debido a protestas violentas.

La comunidad estudiantil se encuentra conmocionada, pues Scout era un activista LGBT. Foto: AP

Un video publicado en redes sociales muestra un auto policiaco en llamas y varios policías sometiendo a personas contra el suelo.

Las personas llevaron ofrendas por la muerte del joven. Foto: AP

Los investigadores han determinado que Schultz fue el que llamó a la policía de Georgia Tech para reportar a una persona sospechosa en el campus, dijo la portavoz del GBI, Nelly Miles, en un comunicado vía correo electrónico.

Los policías dieron órdenes verbales a Scout, pero este continuó avanzando. Foto: AP

“En la llamada, Schultz describe a la persona como un hombre blanco de cabello rubio y largo, con camiseta blanca y pantalones de mezclilla y que posiblemente está intoxicado.

Habría sido el propio Scout quien llamó al 911, lo que concluyó con su muerte. Foto: AP

Sostiene un cuchillo y posiblemente lleve una pistola en la cadera”, dijo Miles, quien añadió que en la habitación del dormitorio de Schultz se encontraron tres notas de suicidio.

Video : Policía asesina a un activista LGBT que iba armado

El joven que fue abatido en manos de la policía. Foto: Georgia Tech Pride Alliance

Un joven estudiante de la universidad tecnológica de Georgia, Estados Unidos, murió por un disparo que le propino la policía.

Scout Schultz, de 21 años, portaba un cuchillo cuando los elementos de seguridad le dieron el alto en el campus. El chico, activista LGBT no acató las órdenes y como consecuencia fue abatido.

Los estudiantes que se encontraban en la universidad grabaron la terrible escena con sus celulares.

Controversia

Los videos han abierto de nuevo la polémica en ese país por considerarse una actuación desmedida.

Schultz recibió el disparo y murió momentos después en el hospital pero para su arresto podría haber sido suficiente otra solución.

De acuerdo con los policías, el joven iba armado con el cuchillo, le pidieron que lo tirara al suelo pero él no obedeció y para evitar un ataque decidieron abatirlo.

La policía de Georgia argumenta que sus agentes no cuentan con armas de aturdimiento como pistolas láser y por eso actuaron con los medios que disponen. Por su parte, se investiga si fue necesario el disparo mortal.

Asesinato injusto

La madre del fallecido, Lynne Schultz, se encuentra debastada y no comprende el uso de la fuerza letal en este caso. Ha explicado que su hijo era un buen estudiante de ingeniería.

También comentó que el joven sufría de problemas mentales, depresión y que en dos ocasiones se había intentado suicidar.

La madre se pregunta en el Atlanta Journal-Constitution por que no usaron alguna manera no letal para retenerlo. Sostiene que no había peligro ya que el área estaba asegurada y los agentes le superaban en número.

Ella piensa que tal vez su hijo sufrió un colapso mental por eso no supo que hacer cuando le pedían que arrojara el cuchillo.

Este nuevo polémico episodio se produce la misma semana en la que se han registrado disturbios en St. Louis relacionados con la brutalidad policial.

Tres muertos y varios heridos en choque en Nueva York Por: AP NUEVA YORK (AP) - Tres personas murieron y varias resultaron severamente heridas cuando un autobús metropolitano chocó con uno de turistas en una intersección en el distrito de Queens, en Nueva York, dijeron autoridades el lunes.