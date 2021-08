Tormenta tropical Henri toca tierra en Rhode Island, deja sin electricidad a miles de hogares

Westerly.- La tormenta tropical Henri azotó la costa de Rhode Island el domingo con fuertes vientos que dejaron sin electricidad a decenas de miles de hogares y bandas de lluvia que provocaron inundaciones repentinas desde Nueva Jersey hasta Massachusetts.

La tormenta fue degradada de huracán a tormenta tropical y tocó tierra cerca de Westerly, RI, el domingo por la tarde con vientos sostenidos de aproximadamente 60 mph y ráfagas de hasta 70 mph, según el Centro Nacional de Huracanes . Desde entonces, Henri se ha debilitado y ahora tiene vientos sostenidos de 50 mph a medida que avanza tierra adentro.

Hubo pocos informes iniciales de daños importantes debido al viento o al oleaje, pero los funcionarios advirtieron sobre el peligro de inundaciones en áreas del interior durante los próximos días.

Millones en el sur de Nueva Inglaterra y Nueva York se prepararon para la posibilidad de árboles derribados, cortes de energía prolongados e inundaciones por un sistema de tormentas que amenazaba con quedarse en la región hasta el lunes.

National Grid informó que 74,000 clientes sin electricidad en Rhode Island y más de 28,000 clientes se vieron afectados por cortes en Connecticut.

A medida que los vientos y la lluvia dieron paso al sol y al cielo azul, algunos que se quedaron sin energía en Westerly comenzaron a limpiar los escombros o dieron un paseo para observar los efectos de la tormenta.

Las hermanas Carolyn y Meredith Mase estaban visitando a unos primos en Charlestown, Rhode Island, este fin de semana cuando Henri llegó. La tormenta cortó la energía de su casa en la playa, pero no se dejaron intimidar y planearon pasar la tarde caminando por la playa y jugando juegos de mesa.

La mayoría de sus vecinos también se quedaron durante la tormenta. Carolyn Mase dijo que el acercamiento de la tormenta fue evidente el sábado cuando las olas se fortalecieron durante el día.

El agua, dijo, parecía inusualmente cálida, por lo que era un día especialmente agradable para nadar. El sábado por la noche, dijo, alguien lanzó fuegos artificiales en la playa.

"No estábamos preocupados", dijo Carolyn Mase, quien ahora vive en Providence, RI. "Pensamos que probablemente no sería tan malo, y no lo fue".

La mayoría de los restaurantes y negocios locales cerraron en preparación para la tormenta. Algunos que permanecieron abiertos se cerraron de todos modos cuando se cortó la energía. La tienda local Stop & Shop permaneció abierta, y Kimmie Chambers condujo allí tan pronto como amainaron los vientos.

Chambers dijo que había decidido pasar el día horneando y descubrió que le faltaba un ingrediente clave.

"Necesitaba chocolate", dijo Chambers. Ella ha visto huracanes antes, explicó. “Soy de Carolina del Sur. He visto cosas mucho peores ".

Rhode Island ha sido azotada periódicamente por huracanes y tormentas tropicales, incluida la supertormenta Sandy en 2012, Irene en 2011 y el huracán Bob en 1991.

La ciudad de Providence sufrió tantos daños por inundaciones por un huracán en 1938 y el huracán Carol en 1954 que construyó un barrera de huracanes en la década de 1960 para proteger su centro de una marejada ciclónica que se avecinaba en la bahía de Narragansett. Esa barrera, y las puertas más nuevas construidas cerca, se cerraron el domingo.

