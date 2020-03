Tormentas, tornados dañan casas y negocios en EU

Estados Unidos.- Fuertes tormentas que provocaron tornados, fuertes vientos, granizo y lluvia en partes del Medio Oeste y el Sur causaron daños extensos en algunas áreas pero no muertes, dijeron el domingo funcionarios.

Se observaron tornados en Arkansas, Illinois, Iowa y Wisconsin cuando las tormentas eléctricas azotaron el área el sábado. También se informaron fuertes vientos y un posible tornado en Indiana.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que un tornado EF3 con vientos de hasta 140 mph (225 kph) azotó Jonesboro, Arkansas, y un EF1 golpeó el vecino condado de Greene. Un EF1 tiene velocidades de viento de 86-110 mph (138-110 kph).

Entre los lugares afectados fueron un centro comercial en Jonesboro y un edificio de apartamentos en la comunidad de Oelwein, en el noreste de Iowa.

En Jonesboro, la mayoría de las tiendas en The Mall en Turtle Creek estaban cerradas debido a preocupaciones de coronavirus, lo que ayudó a minimizar el número de lesiones por el tornado.

"Hay 22 heridos, dos hospitalizados ... pero nadie reportó fallecidos", dijo el vocero de la ciudad Bill Campbell el domingo por la tarde.

Entre los lugares afectados fueron un centro comercial en Jonesboro. Foto: AP

Las lesiones no son mortales, dijo Campbell.

El esfuerzo de rescate se ha completado y hemos comenzado la limpieza y recuperación, dijo el juez del condado Marvin Day, el principal funcionario ejecutivo del condado.

El aeropuerto municipal de Jonesboro y un molino de arroz de Busch Agricultural Resources también sufrieron graves daños cuando el tornado golpeó alrededor de las 5 pm, dijo Day.

El tornado también descarriló un tren de Union Pacific.

La portavoz del ferrocarril, Amanda Treiber, dijo que cerca de 112 autos se descarrilaron, liberando un líquido inflamable y pintura no revelada que Union Pacific dijo que no era peligroso. Trieber dijo que la tripulación del tren no resultó herida. Los trabajadores limpiaron el sitio y las operaciones del tren se reanudaron alrededor de las 9 am del domingo.

El aeropuerto municipal de Jonesboro también sufrió afectaciones. Foto: AP

Se cerró un área del centro comercial hacia el este, más allá del aeropuerto. Un toque de queda estaba vigente para la comunidad, dijo Day. Jonesboro, ubicada a unas 70 millas (110 kilómetros) al noroeste de Memphis, Tennessee, tiene una población de aproximadamente 75,000.

El gobernador Asa Hutchinson dijo el domingo que firmó una proclamación declarando que el área era un desastre y que viajaría a Jonesboro para recorrer el área.

(Para) ver de primera mano el daño que se hizo a las empresas y darles la confianza de que estamos trabajando con los funcionarios locales para contar con el apoyo federal de emergencia, dijo la declaración de desastre, dijo Hutchinson.

En Oelwein, Iowa, un tornado arrancó parte de la pared de un edificio de apartamentos de 12 unidades y dañó el revestimiento de un segundo edificio en el complejo. La policía dijo que no se reportaron heridos graves.

El residente del departamento Jonathan Reinert dijo que el daño de la tormenta lo dejó sin un lugar para quedarse durante el brote de coronavirus.

"No tengo refugio en el lugar ahora", dijo Reinert al Waterloo-Cedar Falls Courier.