Tornado deja casas destruidas, personas heridas y a más de 200 mil sin suministro eléctrico en Florida

Florida, Estados Unidos.- Al menos 28 casas fueron dañadas, 62 quedaron inhabitables y varios heridos dejó un tornado tocó tierra este domingo 16 de enero como parte de una tormenta invernal en el condado de Lee, en Florida, mientras que en los estados del sureste de Estados Unidos más de 200 mil personas se quedaron sin suministro eléctrico.

Fueron las autoridades del condado de Lee quienes informaron que tras el paso del tornado la mañana de este domingo, se encontraron daños materiales en decenas de viviendas así como cuatro heridos aunque hasta el momento no hay víctimas mortales; además, mencionaron que fueron más de 7 mil hogares que se quedaron sin electricidad en la zona.

Por su parte, en la carretera Interestatal 75 se reportó un gran camión volcado debido al tornado, aunque el conductor solo terminó con heridas leves.

Leer más: "Este fue un acto de terror": Joe Biden califica de terrorismo la toma de rehenes en una sinagoga de Texas

Entre los testimonios de los sucedido al sureste de Estados Unidos, un residente afectado en Florida expresó al Naples Daily News que durante el fenómeno, un tornado levantó su vivienda y la lanzó encima de la casa de su vecino en el parque de casas móviles en Fort Myers

"Esa es mi casa, que se puso patas arriba, el tornado me derribó y me empujó hacia la pared este y me enterró debajo del fregadero, el refrigerador, las sillas de la cocina y todo lo demás", explicó el hombre, que mencionó que tanto él como su hija salieron ilesos de entre los escombros.

Los tornados que han afectado esta zona del país se derivan de una severa tormenta invernal que se encuentra impactando en el territorio nacional por medio de nevadas y fuertes vientos que han causado la cancelación de vuelos.

Según FlightAware, son alrededor de 2 mil 800 vuelos con origen o destino en Estados Unidos los que han sido cancelados en las últimas horas, mientras que otros 2 mil 200 fueron retrasados; en Charlotte se suspendieron el 95 por ciento de las operaciones mientras que Atlanta canceló el 27 por ciento.

Leer más: "Tengo un sueño": Hoy se conmemora el 93 aniversario en memoria de Martín Luther King Jr.

En cuanto al corte del suministro eléctrico, PowerOutage informó que más de 82 mil clientes se quedaron sin luz en Carolina del Norte, mientras que en Carolina del Sur son 76 mil, en Georgia son 46 mil, y en Florida 21 mil 289 clientes.