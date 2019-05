Tornado destruye motel en Oklahoma; mueren dos personas

El Reno, Oklahoma.- Un probable tornado causó la muerte de al menos dos personas al destruir un motel, recorrió un parque de casas móviles cercano y causó daños significativos en el área de la ciudad de Oklahoma, dijeron funcionarios el domingo.

El alcalde de El Reno, Matt White, dijo durante una conferencia de prensa que "ha habido dos muertes en este momento", y agregó que los funcionarios están trabajando para notificar a los familiares.

Trabajadores de emergencia verifican lo que queda del segundo piso del motel. Foto: AP

White dijo que los esfuerzos de búsqueda y rescate continúan.

El meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Rick Smith, en Norman, dijo a The Associated Press que el presunto torbellino golpeó El Reno el sábado por la noche mientras un poderoso sistema de tormentas avanzaba por todo el estado. Se esperaba que los equipos llegaran a la escena el domingo para determinar la gravedad del daño en la ciudad ubicada al oeste de la ciudad de Oklahoma.

El American Budget Value Inn fue destruido por la tormenta. Las imágenes de la escena mostraron equipos de emergencia que escudriñaban los escombros después de que parte del segundo piso del motel se derrumbara en un montón de escombros esparcidos por el primer piso y el estacionamiento. En otros lugares, los autos volcados y el metal torcido se podían ver brevemente cuando un rayo intermitente cruzaba el cielo y las sirenas de los vehículos de emergencia que se aproximaban se escuchaban en la distancia.

Los remolques en el parque de casas móviles Skyview Estates adyacentes al motel también sufrieron daños, como parte de un concesionario de automóviles cercano.

Hemos experimentado absolutamente un evento traumático", dijo White durante una conferencia de prensa anterior el domingo.

El fenómeno recorrió un parque de casas móviles cercano y causó daños significativos en el área de la ciudad de Oklahoma. Foto: AP

White dijo que varias personas fueron transportadas a hospitales en la ciudad de Oklahoma, pero no dieron un número exacto.

Estamos haciendo una búsqueda y rescate en este momento ... tenemos todas las manos en la cubierta", dijo White.

La tormenta del sábado por la noche en El Reno se produce después de una semana de tornados, lluvias intensas e inundaciones en Southern Plains y Midwest, incluido un tornado que afectó a Jefferson City, Missouri. La más reciente avalancha de mal tiempo e inundaciones en la región ha sido atribuida al menos a nueve muertes.

Rescatistas realizan una búsqueda a través de los escombros de un parque de casas móviles. Foto: AP

Tweety Garrison, de 63 años, dijo a The Associated Press el domingo temprano que estaba dentro de su casa móvil, junto con su esposo, dos nietos y un amigo de la familia, cuando azotó la tormenta. Garrison dijo que cuando oyó que venía la tormenta, inmediatamente golpeó el suelo. Momentos después, dijo, escuchó que la casa móvil de al lado chocaba contra la suya, antes de que se volcara y aterrizara en su techo.

Garrison dijo que el incidente duró de cinco a 10 minutos. Ella dijo que había una advertencia de tornado en su teléfono, pero las sirenas no se activaron hasta después del golpe del tornado.

El hijo de Garrison, de 32 años de edad, Elton, dijo que había oído las sirenas de un tornado y que se había acostado en su casa a aproximadamente media milla (0,8 kilómetros) de distancia cuando sonó su teléfono. Reconoció el número de su madre, pero no hubo voz en el otro extremo cuando respondió. "Pensé: 'Eso es raro'", dijo Elton Garrison.

Entonces su madre le devolvió la llamada y le dio un escalofriante mensaje: "Estamos atrapados".

Equipos de emergencia buscan en el área destruida. Foto: AP

Elton dijo que cuando llegó a la casa de sus padres, lo encontró bloqueado por los escombros y sentado con otro remolque encima. Inmediatamente comenzó a despejar un camino hacia la casa para que eventualmente pudiera levantar una parte de una pared exterior lo suficiente para que los cinco ocupantes pudieran deslizarse debajo de ella y escapar.

"Mis padres estaban allí y dos de mis hijos, uno de 9 y el otro 12 ... mi emoción principal fue el miedo", dijo Garrison, quien ha vivido en El Reno por cerca de 26 años. "No podía sacarlos de allí lo suficientemente rápido".

Garrison dijo que no estaba alarmado por las sirenas de advertencia cuando las escuchó por primera vez en casa. "Los oímos todo el tiempo aquí, así que no parecía ser un gran problema ... Escuché mucha lluvia con el viento. Pero cuando de repente se calmó un poco, fue cuando no se sintió bien ".

Bomberos caminan hacia un área de escombros de un motel y un parque de casas móviles en El Reno, Oklahoma. Foto: AP

Garrison, cuyo vehículo utilitario deportivo permaneció en el parque móvil la madrugada del domingo debido a que el área había sido acordonada por las autoridades, dijo que sus padres se habían recuperado recientemente después de perder su hogar anterior a un incendio hace unos años.

"Ahora esto", dijo, antes de expresar su gratitud por el hecho de que todos dentro de la casa de sus padres habían emergido sin lesiones graves.

En el siguiente aliento, Garrison agregó: "Los artículos pueden ser reemplazados. Las vidas no pueden ".