Tortuga crece deforme por banda elástica atorada en su cuerpo

Tailandia.- Una tortuga que creció con su cuerpo deformado a consecuencia de una banda elástica que quedó atorada alrededor de su caparazón fue encontrada la semana pasada en la provincia costera de Chon Buri, en Tailandia.

Trabajadores que realizaban labores de limpieza en las cercanías de un drenaje el pasado 24 de agosto encontraron a la tortuga, cuyo cuerpo cobró una forma similar al de un reloj de arena debido a que el objeto ejerció presión a la mitad de su cuerpo durante su crecimiento.

Según informaron medios tailandeses, las personas que hallaron a la tortuga la liberaron de la banda elástica que cubría su caparazón y posteriormente la devolvieron a la naturaleza.

El personal que realizó el hallazgo cree que pudo haber sido una acción realizada por el ser humano.

El trabajador que encontró al animal lamentó lo sucedido.

La pobre tortuga debe haber estado sufriendo desde que era pequeña. Si no la hubiéramos hallado, no sé qué hubiese ocurrido. No habría nadie para quitarle la banda elástica", expresó.