Trabajador intenta matar a su jefe con saliva comprada a un paciente con Covid-19

Turquía.- El propietario de un concesionario de automóviles en Turquía y su esposa recibieron protección policial después de que afirmaron que un trabajador intentó matarlos con la saliva comprada a un paciente con Covid-19 .

El señor Ibrahim Unverdi ha presentado una denuncia penal alegando que un empleado que trabajó para él durante tres años había intentado infectarlo con coronavirus luego de que lo atraparan robando dinero.

Ibrahim Unverdi explicó: "La mañana del incidente, lo llamé por la venta de un automóvil. Después de hacer la venta, le di (lira turca) 215.000 (£ 22.000 / $ 30.000 dólares) y le dije que llevara el dinero a incluso tenía la llave de mi caja fuerte, confiaba completamente en él.

"Más tarde, lo llamé varias veces y no pude comunicarme con él. Respondió al día siguiente. Dijo que necesitaba el dinero y lo robó porque se lo debía a un usurero".

También afirmó que el ex empleado había agregado a su bebida la saliva de un paciente con Covid-19, antes de robar el dinero, pero agregó que, afortunadamente no lo bebió.

El señor Ibrahim Unverdi dijo que su ex empleado compró la saliva de un paciente con Covid-19 por (lira turca) 500 (70 dólares) y trató de mezclarla con su bebida, pero que se enteró de esto por uno de sus empleados.

Ibrahim recibió protección policial después de mostrar amenazas enviadas por el empleado confirmando que había intentado matarlo con el coronavirus.

Unverdi dijo: "Esta es la primera vez que escucho de una técnica de matar tan extraña. Gracias a Dios no me enfermé. Dios siempre está con los buenos".

Ibrahim, quien solicitó protección, dijo a los fiscales que el empleado se enojó después de que la prensa informó sobre el incidente y comenzó a recibir mensajes amenazantes de él.

En uno de esos mensajes dice: "No pude matarte con el virus. Te dispararé en la cabeza la próxima vez".

En el Palacio de Justicia de Adana en Turquía, el ex empleado fue acusado de intento de asesinato y comportamiento amenazante.

Unverdi agregó: "Preferiría que me matara en lugar de tratar de infectarme con el virus. Mi madre y mi padre tienen una enfermedad crónica"

Explicó y agregó:

"Si me contagiara de Covid-19, podría haber infectado a mi familia y a los que me rodean. Al menos si me disparara en la cabeza, yo sería el único en morir. No hay necesidad de ser tan malvado. Gracias a Dios, la fiscalía me protegió y ahora están buscando (al ex empleado). Estoy seguro de que la demanda que presenté dará una decisión precedente".

La esposa de Ibrahim, Dilek, dijo que tiene miedo de salir de la casa, y explicó: "Mis hijos y yo no podemos salir de la casa. Parece que estamos en la cárcel en nuestra propia casa. Confío en la justicia y quiero que este hombre obtenga lo necesario castigo".

"Vivimos cara a cara con la muerte. No está claro de dónde vendrá este hombre y qué nos hará. En mi nombre, en nombre de mis hijos y de mi esposo, les ruego a los que nos escuchan que nos ayuden". No queremos vivir con este miedo a la muerte ".

Aún no se sabe cuándo comenzará el caso.

Con información de Newsflash.

