Trabajadores ven un avance en la obra en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Raymundo Lizárra-ga tiene su domicilio en la colonia Sánchez Celis y labora en un restaurante en la zona dorada. Desde que inició la obra de re-modelación de la avenida Rafael Buelna, trasladarse ha sido un viacrucis.

A caminar

Desde el 2 de enero que inició el proyecto, tiene que recorrer a pie la avenida hasta llegar al malecón para dirigirse a su trabajo, ya que los camiones se desvían por la colonia Francisco Villa y el fraccionamiento Lomas de Mazatlán.

Esta caminata que tiene que hacer por la mañana y por la noche le permite ver cómo avanza la obra. “Iban muy lentos, pero esta última semana están laborando más horas y se aprecian avances.”

Mientras que Eduardo Mendiola, quien labora en la Rafael Buelna, se queja pues además de lo difícil que es llegar a su trabajo, por las afectaciones a los negocios no hay ventas, y esto repercute en los bolsillos de dueños y empleados.

Durante la mañana y tarde se aprecian decenas de personas que se mueven en bicicleta o a pie al no pasar el transporte por la avenida.

En un recorrido por la vialidad se detectó que en el tramo de la avenida Del Mar hacia la Reforma ya se terminaron los trabajos de sustitución de la tubería de drenaje y agua.

Se está trabajando ya en la colocación de la losa de concreto hidráulico.

Este concreto tiene una mezcla especial denominada MR-45, que seca en un lapso de siete días, en lugar del tradicional, que puede durar hasta 29 días.

Esto va permitir que el referido tramo esté listo a más tardar el 19 de febrero. Antes de que inicie el Carnaval de Mazatlán, que se celebrará del 20 al 25 de febrero.

Ayer se empezó a trabajar en el último tramo, en el carril de poniente a oriente (avenida Del Mar casi hasta la carretera México 15), frente al Infonavit Playas. Mientras que en el carril contrario se mantiene la doble circulación hasta la avenida Reforma.

Apoyos

El pasado 7 de enero, Gobierno del Estado ofreció créditos para los comerciantes, por las afectaciones que están sufriendo. Pero, la mayoría de los dueños de negocios dicen que no se han podido concretar.

Además, hay temor, pues las ventas no levantan y les preocupa endeudarse y no poder cubrir los pa-gos. Los que venden alimentos redujeron horario y días para disminuir costos.