Tragedia en McDonald's impone seguro obligatorio para trabajadores peruanos

Lima.- Casi dos meses después de la trágica muerte por electrocución de dos jóvenes empleados de un McDonald's de Lima, y luego de que sus familias no hayan recibido aún compensación alguna, el Ejecutivo peruano ordenó establecer un seguro de vida obligatorio para todos los trabajadores.

Aunque todo parece haber vuelto a su curso regular, con la cadena de comida rápida abierta nuevamente y los deudos afrontando el duelo en medio del tortuoso camino de la búsqueda de justicia, desde inicios de esta semana se exige un seguro de vida para todos los trabajadores del sector privado, más allá de su vínculo laboral y tipo de contrato, así como para algunos empleados del sector público.

Con este decreto del Ejecutivo, se calcula que se beneficiarán más de 2,6 millones de trabajadores formales, quienes podrán contar con una póliza en caso de muerte o invalidez.

AGOTADORA BÚSQUEDA DE JUSTICIA

Esta fue una noticia que Johanna Inga recibió con "un poco de alegría" en medio del dolor de haber perdido a su hija Alexandra Porras, de 18 años y víctima, junto a Carlos Campos, de 19 años, de una descarga eléctrica el 15 de diciembre pasado, cuando limpiaban una máquina expendedora de bebidas de la célebre casa de comida rápida.

"Es algo que no se pudo dar cuando estuvo mi hija, pero ahora habrá para que las personas puedan tener un seguro de vida de ley. Para mí, me llena de gozo. Sé que mi hija no está, pero sé que algo ha dejado", señaló Inga a Efe, tras participar en una de las decenas de diligencias a las que aún tiene que acudir en la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Perú (PNP).

"Recién nos están llamando (para declarar). Hoy he sido la única que ha declarado en la mañana y espero que en la tarde se presente la otra parte citada", lamentó Inga.

SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dispuso en este decreto supremo que las empresas deberán comprar la póliza para sus trabajadores a una aseguradora supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Asimismo, deberán inscribirse en el Registro Obligatorio de Contratos del Seguro de Vida Ley, que podrá ser consultado para sus inspecciones por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

La norma establece que las personas que sufran un accidente cuando tengan menos de un mes de haber sido contratadas, también podrán ser beneficiarias de la póliza, aunque con un cálculo particular.

Hasta ahora, como parte de los beneficios sociales, las empresas tenían la obligación de dar un seguro de vida a partir del cuarto año de antigüedad del trabajador, pero con este decreto los empleados tendrán el seguro obligatorio desde su contratación.

Según datos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, solo en 2019 se registraron 34.800 accidentes laborales, de los cuales 236 terminaron en muerte.

MULTA DE MEDIO MILLÓN DE DÓLARES

La demanda de los deudos de Alexandra Porras y Carlos Campos contra Arcos Dorados, la empresa que maneja la franquicia de Mc'Donalds en Perú, se basa en una investigación realizada por la Sunafil, que determinó la responsabilidad de la empresa en la muerte de los jóvenes trabajadores.

Sunafil concluyó que Arcos Dorados cometió seis infracciones "muy graves" y una "grave", todas en materia de seguridad y salud en el trabajo, y cinco de las infracciones "muy graves" ocasionaron la muerte de los jóvenes.

Por todo ello, tras la comprobación de responsabilidad y los descargos de la empresa, Sunafil le impuso este martes a la empresa una multa de 845.670 soles (unos 256.000 dólares).