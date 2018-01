¡Trágico! Cachorro de oso polar muere sin explicación

Sind das zwei kleine schwarze Knopfaugen, die uns da aus dem weißen Eisbär-Fell heraus angucken? Our little polar bear has just opened his eyes for the first time. #TierparkBerlin #eisbär #polarbear #eisbärbaby #babypolarbear #polarbearcub #tonja https://t.co/0kbwtxE5fT pic.twitter.com/cmuzC6PadD