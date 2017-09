Trainer sufre fuerte golpiza a manos de su novio

Argentina.- Un nuevo caso de violencia de género se registró en Argentina, conmocionando a toda la población cuando los medios de comunicación local dieron a conocer el caso de la joven Fedra de 28 años de edad, quien fue víctima de agresión física por parte de su pareja sentimental.

Fedra es una reconocida profesora de educación física, quien sufrió una brutal golpiza a manos de su novio logrando desfigurarle el rostro por los fuertes golpes que sufrió.

Ante la agresión a la cual fue sometida, sin dudarlo, denunció ante las autoridades a su pareja.

La víctima señala a las autoridades que la agresión se dio a causa de que iniciaron una discusión porque su novio miró a otra mujer frente de ella, en la ciudad de Santa Fe, Argentina.

"Estábamos en una reunión en casa y él estaba tomado, se quiso levantar una mina delante mío y fue ahí que le dije que se comporte. Al rato, cuando se fueron todos y nos fuimos a dormir, quise hablar con él pero no me respondía. Le decía si a él le gustaría que yo le falte el respeto así, y se dio vuelta y me metió un golpe entre los ojos, y cuando me di cuenta ya estaba encima mío pegándome", comentó Fedra al canal C5N.