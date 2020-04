Transfusiones de plasma ayudarían a enfermos de Covid-19: Estudio

China.- Los médicos en China dicen que tienen evidencia preliminar pero prometedora de que el plasma sanguíneo tomado de pacientes con coronavirus recuperados puede inyectarse en aquellos que están más gravemente enfermos, y ayudar notablemente en su recuperación.

Los estudios piloto incluyeron dos pequeños grupos de pacientes con coronavirus gravemente enfermos en diferentes hospitales, informó The Guardian.

En un estudio, los médicos en Wuhan, el epicentro del primer brote de la ahora pandemia, administraron infusiones de plasma sanguíneo tomadas de pacientes recuperados a 10 pacientes con coronavirus gravemente enfermos.

AFP

En tres días, los síntomas de los pacientes hospitalizados mejoraron a medida que el nivel del virus en su sistema disminuyó, presumiblemente ayudado por los anticuerpos que recibieron del plasma de los sobrevivientes, dijeron los investigadores en su informe, que fue publicado el lunes por la Academia Nacional de los EE. UU. Ciencias. Ninguno ha muerto, añadieron los científicos.

Otro estudio realizado por médicos en Shenzhen realizó la misma infusión de plasma en cinco pacientes con coronavirus gravemente enfermos, y todos mejoraron, con tres desconectados de sus ventiladores en 10 días, dijo The Guardian, citando un informe en el US Journal of the American Medical Asociación.

Aún así, se necesitan resultados de una base de pacientes más amplia, dijeron los investigadores.

AFP

El presidente de la Sociedad Farmacológica Británica, Munir Pirmohamed, señaló al Guardian que todos los pacientes de Wuhan, al menos, recibieron otros tratamientos, incluidos medicamentos antivirales, durante el estudio.

También es importante recordar que existen posibles problemas de seguridad con el plasma convaleciente, incluida la transmisión de otros agentes y la mejora de anticuerpos de la enfermedad, dijo.

"Incluso si se demuestra que funciona, la escalabilidad para tratar grandes cantidades de pacientes puede convertirse en un problema".

El plasma sanguíneo es la porción de sangre que incluye cosas como proteínas, azúcares, lípidos que incluyen colesterol y aminoácidos y vitaminas, según el Diccionario Merriam-Webster.