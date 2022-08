Transmisión en vivo de Artemis I sin tripulación, viaje a la Luna

Artmis I, el primer paso para que los seres humanos puedan regresar a la Luna y aterrizarlos a Marte lanzará su primer prueba sin humanos con un transmisión en vivo que compartirá para todo el mundo.

El Space Launch System Rocket y la nave espacial Orion quienes son la misión Artemis I sin tripulación saldrá el día de hoy entre las 8:33 a.m. ET y las 10:33 a.m desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.

La transmisión comenzará a las 12 del día de la hora centro con una cobertura de antes y después de su lanzamiento a través del sitio web y NASA TV.

ET cuando se cargue el propulsor superfrío en el cohete SLS, entrará en órbita distante de la Luna y viajará más de 60 mil kilométros,conviriténdo a la nave espacial Orion, la nave espacial que más lejos ha llegado con humanos.

En 2024 se realizará la misma trayectoria pero con humanos, para que en 2025 una mujer y un hombre llegarán al polo sur de la Luna para aterrizar con el proyecto Artemis III.

Tendrá la participación deJack Black, Chris Evans y Keke Palmer y música en vivo con la Orquesta de Philadelphia y el violinista Yo-Yo Ma.

Después del lanzamiento la NASA la tendrá una participación informativa para el público en general y se compartirán las primeras vistas de la Tierra desde la nave Orion.

El 10 de octubre aterrizará la cápsula en el Óceano Pacífico de San Diego, después de 42 días de viaje hacia la Luna, con un recorrido total de 2 mil millones de kilómetros hasta regresar a la Tierra.

