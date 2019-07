Tras 23 años de matrimonio, esposa y esposo terminan siendo gay

Connecticut.- El desfile del Orgullo del domingo fue un asunto familiar para un hombre de Connecticut, que salió del armario después de 23 años de matrimonio, y también se enteró de que su ex esposa y su hijo menor también eran homosexuales.

Al ponerse una tiara hecha en casa, Bruce Downer dijo que nunca se sintió mejor después de divulgar el secreto que mantuvo durante más de dos décadas.

"Estuve casado con una mujer durante 23 años, pero eso se acabó", dijo la enfermera registrada de 53 años, que vive en Middletown.

Finalmente fui lo suficientemente fuerte como para decir que ya no quiero vivir esta vida, no quiero seguir viviendo una mentira". Quería vivir mi verdadera vida.

Después de su divorcio en 2017, la esposa de Bruce admitió que era lesbiana. Ella ahora está comprometida, dijo. "No sabía que ella era gay y ella no sabía que yo era gay y estábamos casados por 23 años", dijo Bruce, quien asistía al desfile por tercer año consecutivo.

Pero la situación personal de Bruce en realidad ayudó a su hijo Tyler a darse cuenta de su verdadero yo también. El joven de 23 años le dijo a sus padres que era gay antes de que saliera su padre.

"Lo sabía antes de que me lo dijera", dijo Tyler. "Era fácil hablar con él porque sabía que él lo entendería". El hijo dijo que a veces golpea cabezas con su padre, pero solo porque son muy parecidos.

Aprendo algunas cosas de mi padre, pero a veces es estresante porque siempre siento que me critica por lo que estoy haciendo porque él es el mismo, explicó Tyler, quien asistía a Pride por primera vez.

Tyler Downer y su padre en el orgullo gay.

Él tiene un hermano mayor, 24, que es recto. Mientras que su ex esposa se ha mudado, Bruce dijo que está soltero y en busca. "Ahora estoy muy feliz. Amo a la persona que soy, no me odio a mí mismo ", dijo.

"Hoy estoy celebrando con mi comunidad. Me hace sentir muy orgulloso ". Los registros públicos muestran que Bruce y Joanne Hamilton se casaron en 1994. Hamilton no devolvió inmediatamente un mensaje.