Tras Dorian, tormenta Humberto una nueva amenaza para Bahamas

Bahamas.- Los funcionarios suspendieron temporalmente los esfuerzos de ayuda y cerraron el sábado un par de pequeños aeropuertos en las Bahamas cuando la tormenta tropical Humberto amenazó con azotar la región noroeste del archipiélago que ya había sido golpeada por el huracán Dorian hace dos semanas.

La llegada de Humberto coincide con una visita de fin de semana a las Bahamas del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, con el objetivo de apoyar los esfuerzos humanitarios a raíz de Dorian, que llegó a las islas como una tormenta de categoría 5 y dejó a miles de personas necesitadas de alimentos, agua y refugio.

La lista de desaparecidos se encuentra en las alarmantes 1.300 personas y el número de muertos en 50. Pero los funcionarios advierten que la lista es preliminar y muchas personas podrían simplemente no poder conectarse con sus seres queridos.

Amenazando con exacerbar los problemas de las islas, se podrían esperar vientos y lluvias de Humberto en Gran Bahama y las islas cercanas de Abaco, dijo la meteoróloga jefe Shavonne Moxey-Bonamy.

Trevon Laing camina por el techo de su casa para reparar el daño causado por el huracán Dorian. Foto: AP

Sé que podría ser una situación un poco desalentadora ya que acabamos de salir de Dorian, dijo.

A las 11 am EDT, un Humberto casi estacionario estaba ubicado a 30 millas (45 kilómetros) al este-noreste de la isla Gran Ábaco, según el Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. Tenía vientos máximos sostenidos de 50 mph (85 kph). Había una advertencia de tormenta tropical en efecto para el noroeste de Bahamas, a excepción de la isla de Andros, y se esperaban de 2 a 4 pulgadas de lluvia, con cantidades aisladas de 6 pulgadas.

"Las lluvias son el mayor problema en este momento", dijo el miembro del parlamento Iram Lewis por teléfono. "La gente todavía se está recuperando de la primera tormenta".

Dexter Wilson, un hombre de mantenimiento de 40 años que estaba ayudando a un amigo a poner una lona azul en un techo dañado en Gran Bahama bajo un sol brillante, dijo que estaba preocupado por su hermano en Abaco debido a la tormenta tropical.

“Él todavía está allí. No sé por qué ", dijo.

Se pronostica que Humberto se convertirá en huracán el domingo por la noche, pero se espera que permanezca frente a la costa este de Florida a medida que avanza hacia aguas abiertas. Porciones de las costas de Florida y Georgia verán 1 a 2 pulgadas de lluvia.

El centro de huracanes dijo que la mayoría de las fuertes tormentas ocurrían al norte y al este del centro de la tormenta, que pasaba justo al este de Abaco. Sin embargo, los funcionarios del gobierno en las Bahamas no se arriesgaron e instaron a las personas en hogares dañados a buscar refugio, ya que anunciaron que los esfuerzos de ayuda se verían afectados temporalmente.

Se ve una gasolinera destrozada tras el huracán Dorian en Freetown. Foto: AP

"El sistema meteorológico ralentizará la logística", dijo Carl Smith, portavoz de la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias.

La distribución de comidas en Gran Bahama se redujo antes de la tormenta, y un portavoz del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas dijo que todos los vuelos a su centro logístico en Marsh Harbour en Abaco fueron suspendidos.

Dave McGregor, presidente y director de operaciones de Grand Bahama Power Company, dijo que los equipos reanudarán la restauración del poder lo antes posible.

"Desafortunadamente, volvimos al modo de preparación para tormentas", dijo.

Guterres, quien estaba en Abaco el sábado, dijo anteriormente que esperaba que el clima no impidiera su visita.

“En algunas áreas, más de las tres cuartas partes de todos los edificios han sido destruidos. Los hospitales están en ruinas o abrumados. Las escuelas se convirtieron en escombros ”, dijo el secretario general de la ONU en una declaración preparada antes de la visita.

Dijo que miles de personas continúan necesitando alimentos, agua y refugio, y las agencias humanitarias de la ONU están en el terreno para ayudarlos.

Nuestros corazones están con toda la gente de las Bahamas y las Naciones Unidas están a su lado, dijo.

En Freeport, el trabajador de la construcción de 63 años Nathaniel Swann dijo que no estaba preocupado por Humberto.

"Las tormentas no me molestan", dijo. "No hay nada que puedas hacer al respecto".