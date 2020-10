Tras anuncio de Donald Trump al dar positivo en coronavirus, oro a la alza y así cerrará su mejor semana

Washington.- Ante la inesperada noticia de que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, dio positivo en Covid-19, los inversores se vieron motivados a buscar activos de refugio, por lo que el oro este viernes subió y podría cerrar su mejor semana en caso dos meses.

La madrugada de este viernes por medio de su cuenta de Twitter, Donald Trump dio la noticia que él y su esposa Maelania Trump, dieron positivos en coronavirus, por lo que de inmediato comenzarían su proceso de cuarentena.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Esta noche, @FLOTUS y di positivo por COVID-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Lo superaremos JUNTOS!

Esta noticia sumió al país en una mayor incertidumbre apenas un mes antes de las elecciones presidenciales, entre ellos a los inversores.

El oro al contado subía un 0.1% a US$ 1,907.22 la onza a las 10:14 GMT, revirtiendo las pérdidas de las operaciones en Asia para volver a superar la barrera de los US$ 1,900. Los futuros del oro en Estados Unidos, en tanto, bajaban un 0.1% a US$ 1,914.70, según lo informado por Gestión.

El lingote ha ganado un 2.5% esta semana y se dirige a su mayor aumento porcentual semanal desde principios de agosto.

Según información de El Finaciero, los inversionistas estaban pendientes de las conversaciones entre la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, para llegar a un acuerdo sobre el esperado proyecto de ley de alivio de Covid-19.

Donald Trump anuncia que tiene Covid-19. Foto: Captura

Donald Trump con síntomas leves por Covid-19

Cabe destacar que el mandatario tiene 74 años y es clínicamente obeso, lo que lo pone en mayor riesgo de sufrir complicaciones graves por un virus que ha infectado a más de 7 millones de personas en todo el país.

El médico del presidente dijo en un memorando que Trump y la primera dama, que tiene 50 años, "están bien en este momento" y "planean quedarse en casa dentro de la Casa Blanca durante su convalecencia". Su hijo Barron, que vive en la Casa Blanca, dio negativo.

Donald Trump ha pasado gran parte del año minimizando la amenaza de un virus que ha matado a más de 205.000 estadounidenses.

Posición de Donald Trump ante el Covid-19. Foto: AFP

Su diagnóstico seguramente tendría un efecto desestabilizador en Washington y en todo el mundo, planteando interrogantes sobre hasta dónde se ha extendido el virus a través de los niveles más altos del gobierno de Estados Unidos.

Horas antes de que Trump anunciara que había contraído el virus, la Casa Blanca dijo que un importante asistente que había viajado con él durante la semana había dado positivo, lo informó así la agencia de noticias Associated Press.