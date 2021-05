Tras anuncio del uso de mascarillas, algunos no están listos para renunciar a ellas en EE.UU.

Estados Unidos.- El pasado jueves, el presidente Joe Biden, anunció que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), informaron que ya no recomiendan que las personas completamente vacunadas necesiten usar máscaras en Estados Unidos.

Sin embargo, algunas personas todavía no están listos para salir sin mascarillas, a pesar de estar completamente vacunados, como es el caso de Jan Massie, quien todavía se cubre la cara, incluso cuando la temperatura aumenta en su Alabama.

Al igual que Jan Massie, más de 120 millones de otros estadounidenses, que están completamente vacunada contra COVID-19 y puede dejar de usar una máscara bajo la última guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La educadora jubilada no contrajo la enfermedad causada por el nuevo coronavirus , y tampoco contrajo la gripe ni sus resfriados dos veces al año mientras estaba enmascarada durante la pandemia. A diferencia de algunos, no ha recibido ningún contragolpe hostil en público por llevar una máscara. Entonces, ¿por qué renunciar ahora?

He usado una máscara donde realmente no era necesaria, dijo Massie, que vive en los suburbios de Birmingham, el sábado. Mucha gente, más de lo que esperaba, todavía lo es también

Muchos están dispuestos a dejar de lado la tristeza, el aislamiento y la cautela de la pandemia. Deshacerse de las máscaras faciales, incluso las deslumbrantes con lentejuelas o logotipos de equipos deportivos, es una forma visible y liberadora de avanzar.

Sin embargo, otros todavía están preocupados por las nuevas variantes del virus y la posibilidad remota de que contraigan el virus y lo transmitan a otros, aunque los riesgos de ambos se reducen en gran medida para aquellos que están completamente vacunados.

Denise Duckworth estuvo entre los desenmascarados mientras paseaba por un barrio francés revivido en Nueva Orleans, donde los músicos de jazz y los turistas han regresado a las calles.

“Siempre he estado en contra de las máscaras y creo que todas sus reglas han sido hipócritas y confusas”, dijo Duckworth, quien visitaba desde Kansas City, Missouri.

Como la mayoría de los demás, Duckworth no llevaba una mascarilla en un viernes optimista que hizo que el Quarter se sintiera más normal de lo que se había sentido en meses. Alex Bodell de Ithaca, Nueva York, se destacó entre la multitud por la máscara negra que le cubría la nariz y la cara, pero estaba más a gusto de esa manera.

"Ciertamente me siento mucho más cómodo, y creo que me estoy divirtiendo mucho más aquí estando completamente vacunado y sintiendo eso, ya sabes, independientemente de mi máscara que estoy cubierto", dijo.

Muchas personas ya no usa mascarillas. Foto: AP

La semana pasada, los CDC dijeron que las personas completamente vacunadas, aquellas que han pasado dos semanas de su última dosis de la vacuna COVID-19, pueden dejar de usar máscaras al aire libre en multitudes y en la mayoría de los entornos interiores y renunciar al distanciamiento social. Las personas parcialmente vacunadas o no vacunadas deben seguir usando máscaras, dijo la agencia.

La guía aún exige máscaras en entornos interiores abarrotados, incluidos autobuses, aviones, hospitales, prisiones y refugios para personas sin hogar. Pero despeja el camino hacia la reapertura de lugares de trabajo, escuelas y otros lugares que quedaron a oscuras durante la pandemia.

Sin máscara durante un evento al aire libre en Fargo, Dakota del Norte, el estudiante universitario Andrew Kodet dijo que ha sido vacunado y seguirá las pautas de los CDC.

Si ha sido vacunado y se ha esforzado para evitar la propagación de la enfermedad, es hora de comenzar este proceso de reconstrucción, dijo Kodet, de 20 años. No hay nada político en mí

Cerca de Boston en Cambridge, Massachusetts, la epidemióloga Vanessa Li no ha pasado el punto de dos semanas de su segunda dosis de vacuna y continúa usando su máscara incluso afuera, particularmente cuando hay muchas otras personas alrededor.

"Creo que no me atrevo a quitármelo porque ha sido un hábito e internacionalmente ha habido diferentes cepas y diferentes niveles de riesgo", dijo Li, de 25 años, de Somerville. "Los viajes globales se están recuperando y todavía son frecuentes, por lo que no estoy realmente seguro del riesgo que corren todos en este momento".

Con una máscara mientras preparaba un espresso en su cafetería en San Francisco, Justin Lawrence dijo que debe cumplir con las reglas locales que exigen cubrirse el rostro para las actividades en interiores.

“Coloca a las pequeñas empresas en el lugar de tener que vigilar a la gente de nuevo, y no se puede saber al mirar a alguien que han sido vacunados”, dijo Lawrence, copropietario de Fayes Coffee en el Distrito de la Misión.

La decisión de seguir usando una máscara se redujo a la incertidumbre de Evan Mandel. Tanto vacunado como enmascarado mientras esperaba afuera para ingresar al Instituto de Arte de Chicago, Mandel dijo que hay suficientes preguntas para evitar a los corredores que respiran con dificultad y podrían enviar partículas que transportan el virus mucho más lejos.

Todavía aguanto la respiración o me hago a un lado, dijo.

Y luego están las reglas. Andy Lamparter usó una máscara en el Preakness Stakes del sábado en Baltimore, donde el hipódromo de Pimlico los requirió en medio de una multitud muy reducida de 10,000 personas, pero no estaba muy contento con eso. “Es molesto porque tengo mis vacunas”, dijo.

Raquel Mitchell se recuperó de un ataque de COVID-19 en diciembre y está firme en contra de recibir una vacuna, en la que no confía debido al rápido desarrollo. Todavía usa una máscara y toma otras precauciones, como cenar al aire libre en restaurantes cerca de su casa en el área de East Harlem de Nueva York y pedir utensilios de plástico o traer los suyos.