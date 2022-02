Tras intentar salvar a mujer “pegada” a ventilador; mueren electrocutados madre, hija y yerno en Argentina

Argentina.- Tres miembros de una familia murieron tras ser electrocutados por un ventilador, luego de que la hija y el yerno de una mujer intentaron salvarla tras quedar “pegada” al intentar encender el abanico, sin embargo los tres perdieron la vida al instante.

El trágico evento se registró en una zona rural de la provincia de Misiones en Argentina el pasado sábado 26 de febrero, cuando Marcela Schonholzer de 24 años, Gustavo Ayala de 32, y sus hijos fueron a la casa de los abuelos para visitarlos en medio de una tarde calurosa de verano.

Debido a las altas temperaturas, Norma Beatriz Vergara de 51 años optó por encender el ventilador en uno de los dormitorios de la casa para aminorar el calor, sin embargo cuando se acercó, el objeto le lanzó una descarga eléctrica que en vez de alejarla la mantuvo “pegada” mientras era electrocutada.

Su hija Marcela escuchó los gritos de la mujer tras recibir la descarga, por lo que se dirigió rápidamente a auxiliar a su mamá, sin embargo también fue impactada y terminó por ser electrocutada por el electrodoméstico, la tercera víctima en este hecho fue Gustavo, el esposo de Marcela.

El hecho alertó de inmediato a los vecinos, quienes escucharon los gritos provenientes de la casa. Al llegar, se percataron de lo que sucedía, así que uno de ellos, electricista de oficio se encargó de cortar los cables de energía eléctrica acabando con las descargas.

Las tres víctimas fueron trasladadas en un carro particular hasta un hospital de la localidad, aunque los médicos del lugar no lograron hacer que recobraran los signos vitales, ya que al llegar al nosocomio no contaba con señales de vida.

Marcela y Gustavo tenían dos hijos pequeños que pasaron al cuidado de familiares y que, en el momento de los hechos se encontraban en la casa, pero junto a su abuelo por lo que no presenciaron lo sucedido.

Se dio notificación a las autoridades de lo sucedido, quienes procedieron a asegurar el ventilador que desprendió la descarga eléctrica para realizar una investigación y verificar si se trató de una falla del electrodoméstico.