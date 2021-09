Tras la muerte de 8 bebés por asfixia, retiran del mercado tumbonas de Boppy Original Newborn

Washington.- La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de Estados Unidos (CPSC) y The Boppy Company, de Golden, Colorado, anuncian el retiro del mercado de las tumbonas Boppy Original Newborn, debido a que se han registrado 8 muertes en recien nacidos por el uso de ese producto.

En un comunicado CPSC, también informó que estas muertes infantiles ocurrieron entre diciembre de 2015 y junio de 2020, según informes ha habido ocho muertes de recién nacidos asociadas con la tumbona para recién nacidos de Boppy Company y este peligro.

Al parecer los bebés se asfixiaron después de ser colocados boca arriba, de costado o boca abajo en la tumbona y fueron encontrados de costado o boca abajo.

“Este tipo de incidentes son desgarradores”, dijo el presidente interino Robert S. Adler. “Las tumbonas y los productos similares a almohadas no son seguros para el sueño de los bebés debido al riesgo de asfixia.

Dado que sabemos que los bebés duermen la mayor parte del tiempo, incluso en productos que no están diseñados para dormir, y dado que la asfixia puede ocurrir tan rápidamente, estos productos de tumbonas de Boppy son simplemente demasiado riesgosos para permanecer en el mercado ".

Twitter The Boppy Company. Foto: Captura

Por su parte, un portavoz de Boppy, comentó que estan devastados al escuchar sobre estas tragedias, “Boppy se compromete a hacer todo lo posible para proteger a los bebés, incluida la comunicación del uso seguro de nuestros productos a los padres y cuidadores, y educar al público sobre la importancia de seguir todas las advertencias e instrucciones y los riesgos asociados con las prácticas de sueño inseguras para los bebés.

La tumbona no se comercializó como un producto para dormir para bebés e incluye advertencias contra el uso sin supervisión ".

Este retiro del mercado involucra a todas las tumbonas para recién nacidos de Boppy. Las tumbonas se vendieron en una variedad de colores y modas y miden aproximadamente 23 pulgadas de largo por 22 pulgadas de ancho y 7 pulgadas de alto.

Tumbonas para recién nacidos originales de Boppy. Foto: CPSC

Boppy vendió alrededor de 3.3 millones de las tumbonas retiradas del mercado en tiendas de productos juveniles y comerciantes masivos en todo el país y en línea, incluidos Pottery Barn Kids, Target y Walmart y en línea en Amazon.com.

Las tumbonas se vendieron desde enero de 2004 hasta septiembre de 2021 por entre $ 30 y $ 44. Boppy también distribuyó alrededor de 35.000 en Canadá.

The Boppy Company, estará reembolsando a los consumidores que se comuniquen sin cargo al 800-416-1355 de 9 am a 5 pm ET de lunes a viernes o en línea enwww.boppy.com y haga clic en "Aviso de seguridad y recuperación" para obtener más información.

La CPSC continúa enfatizando que el mejor lugar para que un bebé duerma es en una superficie firme y plana en una cuna, moisés o patio de juegos.

