Tras muchas amenazas, Donald Trump renuncia al Sindicato de Actores de Cine

Estados Unidos.- El ex presidente Donald Trump destrozó al sindicato laboral más grande de Hollywood en una carta de renuncia el jueves antes de una "supuesta" audiencia disciplinaria, diciéndole al sindicato de la industria del entretenimiento:

"¡A quién le importa!" Trump, miembro de SAG-AFTRA durante más de 30 años, se enfrentó a la expulsión después de que su junta nacional dictaminara el mes pasado que había violado la constitución del sindicato, al presuntamente incitar a los mortíferos disturbios del 6 de enero en el Capitolio en Estados Unidos, informó Deadline.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Les escribo hoy en relación con la llamada audiencia del Comité Disciplinario destinada a revocar mi afiliación sindical.

¡A quien le importa!" Donald Trump escribió en una carta firmada a la presidenta del sindicato Gabrielle Carteris, quien interpretó a Andrea Zuckerman en “Beverly Hills, 90210” durante una década.

Donald Trump durante su aparición en Mi Pobre Angelito. AFP

Leer más: ¡Hay Papa Francisco para rato!, se vacuna contra el Covid-19

La ex estrella de reality shows convertida en comandante en jefe luego recitó sus propios créditos de cine y televisión mientras atacaba a Carteris.

“Si bien no estoy familiarizado con su trabajo, estoy muy orgulloso de mi trabajo en películas como Home Alone 2, Zoolander y Wall Street: Money Never Sleeps; y programas de televisión que incluyen The Fresh Prince of Bel-Air, Saturday Night Live y, por supuesto, uno de los programas más exitosos en la historia de la televisión, The Apprentice, ¡por nombrar solo algunos! " el escribio.

Trump luego criticó a SAG-AFTRA por tener un “historial pésimo como sindicato”.

Su organización ha hecho poco por sus miembros, y nada por mí, además de cobrar cuotas y promover políticas e ideas peligrosas no estadounidenses, como lo demuestran sus tasas de desempleo masivo y las demandas de actores célebres, que incluso grabaron un video preguntando, '¿Por qué? ¿No está el sindicato luchando por mí? ', escribió.

Imagen de la carta de renuncia de Donald Trump al Sindicato de actores. Twitter

Leer más: Ante aumento de casos Covid-19, imponen nuevo toque de queda nocturno en La Habana

Concluyó la misiva, “Como tal, esta carta es para informarle de mi renuncia inmediata a SAG-AFTRA. No has hecho nada por mí ".

La disputa obedece a una decisión adoptada el 19 de enero por la junta nacional del sindicato, al determinar que había una causa probable contra el para entonces todavía presidente por violar los estatutos del gremio.

Esto por "incitar" al ataque contra el Capitolio y sostener una campaña de "desinformación" que desacreditó a muchos periodistas.