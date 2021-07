Tras nueve meses, inmigrante por fin logra cobrar los millones que se ganó en la lotería de California

California.- Un inmigrante indocumentado de origen mexicano se encontraba sumamente preocupado al no poder cobrar su premio de 750 mil dólares en la lotería del estado de California, sin embargo, afortunadamente y gracias un medio de comunicación, finalmente cobrar su cheque.

El hombre ganó cientos de miles de dólares con un raspadito de la Lotería de California, sin embargo, la alegría se derrumbó cuando supo que no podría tener acceso al dinero al ser un migrante indocumentado, por lo que en su desesperación acudió a Univision34 Los Ángeles para pedir ayuda.

Cabe mencionar que el inmigrante no había podido cobrar su cheque no porque fuera un indocumentado, sino porque no tenía sus documentos de identidad vigente, lo complicado, en realidad era demostrar que él, informó Univisión.

Leer más: Ohio 100 dólares a quien reciba la vacuna contra el coronavirus

Es de recordar que, el 30 de octubre de 2020 el inmigrante oriundo de Oaxaca, descubrió con una moneda de 25 centavos, la palabra del crucigrama ‘Mystery Crossword’ de la lotería de California que le otorgaba el premio de 750,000 dólares, lo que lo hizo sumamente feliz.

Sin embargo, esa felicidad duró poco, ya que aunque tenía el boleto ganador de cientos de miles de dólares pensó que no podría reclamarlo por ser un indocumentado y así fue víctima de la incertidumbre y la desinformación.

Pues sus conocidos le aseguraron que no le pagarían el premio por su condición de inmigrante, sin embargo, el estatus migratorio de un ganador no es limitante para reclamar un premio de un boleto comprado en territorio de Estados Unidos, de acuerdo con el vocero de la Lotería de California.

“Me dijeron que no me lo iban a pagar”, dijo el trabajador de la construcción el martes 27 de julio, a Norma Roque de Univisión, quien lo entrevistó respondiendo a su solicitud ayuda.

Leer más: "Los tiempos han cambiado y las mujeres también": aerolínea dice adiós a las faldas y tacones en aeromozas

Para solucionar su problema, el hombre pensó en entregarle a una tercera persona para que lo cobrara por él, más la lotería estatal terminó realizando una investigación, ya que el caso del indocumentado le pareció sospechoso.

Tras meses de investigación y habiendo demostrado quien era y por que había entregado su boleto a otra persona, finalmente recibió un cheque por un monto de 525,000 luego de los descuentos de impuestos federales y estatales.