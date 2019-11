Tras rara enfermedad que deformó su rostro, mujer halla el amor

Reino Unido.- Una mujer de 30 años fue diagnosticada en 2017 con cáncer de paladar, mismo que le trajo diferentes complicaciones, entre ellas la deformación de su rostro, razón por la que la gente la llegara a llamar monstruo.

Ana fue sometida a un tratamiento de quimioterapia, mismo que debilitó su sistema inmune. Fue por esta razón que contrajo una rara enfermedad llamada poliangitis microscópica. Esta condición causa la inflamación de los vasos sanguíneos, lo que dejó su nariz hundida.

La joven decidió contra su historia al mundo, señalando que, tuvo que ser sometida a una compleja operación de seis horas de duración para extraer la parte posterior e inferior de su cráneo, dejándola sin paladar.

Fue debido a esto que su nariz retrocedió y se hundiera en su cara, malformación que le hizo ser señalada por algunos como un monstruo.

Después de la primera operación que me dejó sin paladar, sentí que mucha gente me miraba a la cara, algunas incluso escribieron en Facebook que me veo como un monstruo”, señaló.