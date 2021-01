Tras aglomeraciones, doctor en Argentina renuncia "por los inconscientes"

Buenos Aires.- El doctor Marcelo Lemus, quien trabajaba en un hospital de la provincia argentina de Entre Ríos, decidió renunciar el pasado jueves 7 de enero "por los inconscientes", en medio del aumento de casos de COVID-19 y los reportes de aglomeraciones en el país sudamericano.

El caso de Lemus, de 64 años y con 40 años de profesión, se volvió viral luego de que publicó un video en el que planteó su situación: "Son las 3 de la tarde, desde las 8 de la mañana hemos visto alrededor de 12 pacientes con signos de COVID. Más las urgencias, más la necesidad de atender toda la población de San José, que es el único medio de atención publico (...). Yo acabo de renunciar a la guardia", expresó.

El doctor advirtió que la actual situación se puede convertir en un caos "si las personas no entienden que si no nos cuidamos entre todos, fundamentalmente los jóvenes y los adolescentes".

En el video, Lemus también señaló que a pesar de las nuevas restricciones de las autoridades, la gente se sigue juntando "no tienen consciencia de lo que está pasando y la gente de Salud ya está cansada. Yo soy uno de tantos y no voy a seguir corriendo riesgos por los inconscientes y los irresponsables que no saben que esto es grave".

"Han muerto cantidad de médicos, enfermeras, mucamas, personal relacionado con la salud por dar todo para que ahora dejen de cuidarse en el peor momento", relaó y agregó: "más la irresponsabilidad de las autoridades nacionales que no sabe qué hacer con la pandemia.

El doctor subrayó que "así no se puede trabajar". Además, dijo que no es el único que piensa de esa manera:

Quizás como yo haya muchos, quizás otros tantos no quieran decirlo, yo no me voy a quedar callado y hacerme cómplice de este desastre".

En diálogo con Canal 5 Noticias, el doctor Lemus reveló que tomó su dedición tras ver una fotografía que mostraba a más de 200 jóvenes agrupados en un balneario.

"Estábamos en la guardia del hospital, hubo varios casos en el mismo día. Se habían duplicado en las últimas dos semanas y un amigo de la facultad me mandó una foto como diciendo ‘mirá cómo se cuidan’. Era una foto de un balneario con un grupo de más de 200 jóvenes, todos amontonados (...). Algo lógico en tiempos normales, pero no en este", sostuvo.

Ese día, además, fueron ingresados dos jóvenes con síntomas del nuevo coronavirus, ambos habían estado en una fiesta de más de 80 personas.

"Tengo tres compañeros muertos, no quiero ser el cuarto", añadió.