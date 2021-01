Tras ser acusado por más de 20 casos, abusador podría quedar libre en Reino Unido

España.- Richard Baker un Dj podría quien fuera condenado a cuatro cadenas perpetuas por 13 ataques en 1999 en Reino Unido podría salir en libertad pese a que las sospechas indican que habría cometido más de 100 abusos contra mujeres y él mismo se ha declarado incapaz de volver a las calles si no está curado.

Cuando fue encarcelado, el juez que llevó que caso mencionó que era un peligro formidable para las mujeres y aunque esta cerca de llevar una audiencia que lo podría dejar en libertad, las autoridades no creen que aprendido nada durante su tiempo en prisión.

Baker ahora cuenta con 56 años y las últimas declaraciones por los jueces habrían indicado que era una persona "obsesionada con el sexo" y reciente mente habría traslado sus intereses en los niños, luego de que en 2016 le añadieran seis años de prisión cuando fue sorprendido descargando imágenes de abuso infantil en un dispositivo de contrabando.

Fuentes cercanas al caso, mencionaron que era una barbaridad que alguien condenado a cuatro cadenas perpetuas pues todos sus crímenes han sido calificados como "espantosos".

En su juventud, Richard Baker vivió en Bobmin, Cornwall lugar donde era recordado como un muchacho atractivo e inteligente en temporada de verano trabajaba en España como DJ.

Según los reportes policiacos, Baker fue uno de los abusadores más abominables que se hayan conocido en la localidad atacando a mujeres y adolescentes de baja edad, 19 o 20 años.

La primera vez que fue encarcelado fue en el año de 1987 por seis años por violar a una mujer de 19 años, para 1995 recibió 12 meses de prisión por sostener relaciones con una niña de 15 años.

Fue hasta el año de 1999 que muchos de sus delitos fueron descubiertos y fue declarado culpable en Old Bailey por 13 cargos que incluían violación, intento de violación, atentado al pudor entre otros.

De acuerdo con el parte jurídico, cinco de sus víctimas eran estudiantes de 14 años, una de ellas había sido abusada por las menos tres ocasiones, tiempo después Baker fue capturado cuando su hermano Kevin descubrió un ataque electrónico en y lo llevó a la policía evitando que cometiera un asesinado según el reporte.

A inicios de la investigación Baker fue interrogado por 22 ataque, aún las sospechas apuntan a que habría cometido más de 100 abusos contra mujeres, según los informes dados por medios de la localidad, en una de las entrevistas habría declarado, "si no pudo curarme no quiero que me liberen de la prisión".

Pese a que Baker se ha sometido a rehabilitación en un centro de salud mental, todas las pruebas están en su contra, sin embargo muy pronto podría entrar a una audiencia para proponer una libertad condicional.

