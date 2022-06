Tras ser reportada como desaparecida, joven es hallada muerta en granero en USA

Estados Unidos.- La joven Jessi Wilfong, quien fue reportada como desaparecida el pasado mes de mayo del año en curso, fue localizada sin vida al interior de un granero en Missouri, Estados Unidos.

Fue el pasado 25 de mayo de este 2022 cuando Kathy Wilfong reportó ante las autoridades estadounidenses la no localización de su hija de 21 años, casia una semana después de que la última vez que la vio en su vivienda localizada en Millersville.

Supuestamente, Jessi se habría reunido con su tío, Lawrence Shanda, y su novia, Teresa L. Baumgartner, la noche en la que fue vista por última vez con vida, cuando fue grabada por cámaras de vigilancia arribando a la residencia de su familiar, pero en las grabaciones no se le ve salir de dicho lugar. Se informó también que la señal de su teléfono celular dejó de emitirse la misma noche en la que desapareció.

Para su mala fortuna, la madre de la joven de 21 años no se percató inmediatamente de que algo no andaba bien, ya que las dos vivían en residencias diferentes. No fue sino hasta que se dio cuenta de que Jessi no había estado activa en las redes sociales cuando comenzó a sospechar, puesto que Wilfong era alguien que solía actualizar constantemente sus plataformas virtuales.

De acuerdo a lo que se ha dado a conocer, el 15 de junio, los investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de cape Girardeau gracias a información que no fue revelada al público arribaron a una vivienda ubicada en la localidad que pertenece a Lawrence Schanda y Teresa L. Baumgartner.

En la residencia estadounidense las autoridades descubrieron que la alfombra de la sala de estar había sido retirada de su sitio, por lo que comenzaron a sospechar de que podría haber algo oculto en la escena.

"A partir de las pruebas recopiladas y otra información obtenida del proceso de investigación, se sospechó que el juego sucio estaba involucrado en la desaparición de la Sra. Wilfong, refirió la sheriff Ruth Ann Dickerson medianta un comunicado de prensa.

Tres días después, el 18 de junio, los agentes de seguridad fueron trasladados a un granero que se encontraba "muy cerca" de la casa del tío y su pareja, donde hallaron que una parte del suelo había sido removida recientemente. Más tarde, en ese mismo lugar, descubrieron el cadáver de Jessi.

El 20 de junio el caso fue declarado como homicidio, en tanto que el 21 de junio Baumgartner fue aprehendida siendo señalada de haber manipulado pruebas físicas en una investigación de un delito grave.

En tanto, Lawrence Schanda todavía no ha sido arrestado ni ha sido vinculado con el caso, aunque el pasado 8 de junio refirió a los agentes que había discutido verbalmente con su sobrina en mayo de este año tras que ella, supuestamente, informara a las autoridades sobre sus actividades de drogas ilegales.