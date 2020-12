Tras ser visto en la playa sin cubrebocas, Sebastián Piñera dice que se denunciará a sí mismo

Santiago de Chile.- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, informó este lunes que se autodenunciará tras ser visto en la playa sin cubrebocas y tomándose fotografías con seguidores. Un hecho que causó polémica debido a las advertencias de las autoridades sanitarias de una segunda ola del nuevo coronavirus (COVID-19).

La presidencia indicó a través de un comunicado que "dado que no había funcionarios de la SEREMI de Salud fiscalizando en dicho lugar, el presidente ha resuelto autodenunciarse con el objetivo de que se lleve a efecto el procedimiento administrativo de control sanitario que corresponda".

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 5 de diciembre en una playa de la localidad de Cachagua, en la región de Valparaíso, y según el mandatario, estaba en la zona caminando cuando de repente se acercaron algunos simpatizantes y no le dio tiempo de cumplir con el protocolo por la COVID-19.





Ayer domingo, Piñera ya había publicado un comunicado en sus historias de Instagram explicando lo que sucedió, debido a que en pocas horas se difundieron las fotografías en las redes sociales, donde cientos de personas, entre ellos políticos, lo criticaron.

"Ayer salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado. La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto", explicó y pidió disculpas: "Sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo".

"Sin duda los cuidados personales son muy importantes para evitar contagios y todos debemos respetarlos", agregó.

"El presidente de la república paseándose por la playa, sin mascarilla y tomándose selfies. ¿Cuando se inicia el sumario sanitario? ¿O hay ciudadanos que están sobre la ley?", escribió en Twitter el excanciller Heraldo Muñoz.

Por su parte, el diputado por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez, escribió en la misma red social: "Piñera paseándose por la Playa de Cachagua, sin mascarilla (...). Él está enajenado, sin conciencia ni responsabilidad de la realidad que vive el país. Ayer fue la Plaza de la Dignidad, la Vinoteca, el funeral, etc. Un egoísmo absoluto por el bienestar del otro".

Piñera extiende estado de catástrofe por segunda ola

Justo el pasado jueves, las autoridades indicaron que era necesario prohibir quitarse los cubrebocas en las playas para evitar más casos.

Además, el presidente extendió el estado por catástrofe hasta marzo para enfrentar la segunda ola, que podría afectar el país sudamericano en enero.

El estado de catástrofe permite a las autoridades restringir las libertades y los movimientos de las personas y tomar medidas como las cuarentenas o el toque de queda.

COVID-19 en Chile

De acuerdo con el último informe de las autoridades sanitarias, publicado este lunes, el país llegó a los 562.142 contagios, con 1.760 casos nuevos, mientras el número de muertes subió a 15.663.