Tras victoria de Petro, Clan del Golfo cesará hostilidades en Colombia; dispuestos a "paz total"

El grupo armado colombiano Clan del Golfo anunció hoy domingo el cese al fuego de hostilidades mientras en Bogotá se da inicio a la ceremonia de posesión como presidente de Gustavo Petro, así como su disposición de ser parte de la iniciativa de "paz total" con el nuevo gobierno que se extenderá hasta 2026.

"Consecuentes con estas fechas históricas, decretamos también un cese unilateral de hostilidades ofensivas, como expresión de buena voluntad con el gobierno que inicia y su amplia disposición de búsqueda de caminos de paz para todos los actores del conflicto, a partir del 7 de agosto", indicó la agrupación a través de un comunicado.

El Clan del Golfo, que en un mes ha perpetrado decenas de atentados contra miembros de la Fuerza Pública, en respuesta a la fuerte ofensiva del gobierno contra su dirigencia y la extradición de su jefe principal alias "Otoniel", difundió que confía en que con el gobierno de Petro llegue finalmente la paz para todos.

"No más abusos en contra de la población inerme, no más atentados en contra del liderazgo social, no más condenas a muerte contra nuestra base social, nuestras familias y nuestros combatientes", expresó.

Petro prometió en su campaña que dentro de sus políticas para alcanzar la "paz total" del país, incluiría a todos los grupos armados ilegales con garantías para un sometimiento a la justicia, lo que no incluye la posibilidad de participar en política.