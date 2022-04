Trasciende fronteras. Caso de Debanhi y desaparición de mujeres en México está en la portada The New York Times

Ciudad de México.- El caso de Debanhi, ha generado indignación y protestas en México, sin embargo, este caso y la desaparición de miles de mujeres y niñas ha trascendido fronteras, pues el famoso periódico estadunidense The New York Times (NYT), dedicó un espacio en su portada a este tema.

Este jueves The New York Times publicó en la portada de su edición impresa el caso de Debanhi Susana Escobar y la desapariciones de mujeres en México, con el titulo: “A woman disappears in Mexico. She is one of many thousands” (Una mujer desaparece en México. Ella es una de miles)” .

La nota está firmada por Oscar López y habla sobre la desaparición de Debanhi Susana Escobar, una estudiante de derecho de 18 años que desapareció el 9 de abril, y encontrada sin vida en el fondo de una cisterna de un motel el 21 del mismo mes.

Entre otras desapariciones citadas por López, están las de Yolanda Martínez, quien desapareció en Nuevo León y no ha sido localizada, también la de María Fernanda Contreras, de 27 años, quien finalmente fue hallada muerta.

Asimismo, destaca que hay más de 24 mil mujeres en esta condición en todo el país, según cifras del propio gobierno mexicano, también hace mención a un un informe publicado este mes, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas instó a México a enfrentar la crisis y señaló que más de 95 mil personas están registradas como desaparecidas.

Según lo publicado en The New York Times, el año pasado, unas 2800 mujeres fueron reportadas como desaparecidas, un aumento de casi el 40 por ciento en comparación con 2017.

Los expertos en seguridad a correlacionado las desapariciones de estas mujeres con la violencia que aqueja en todo el país en los últimos años, así como también al aumento del crimen organizado, como el tráfico sexual, así como las altas tasas de violencia doméstica que hacen que muchas mujeres huyan de sus hogares, informó The New York Times en su publicación.