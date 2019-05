Tres brasileñas ganan el Concurso Espacial Iberoamericano Apolo

As alunas Mariana Rubim, Camila Paranhos, Rafaela Boyadjian do EM, são as ganhadoras do Concurso Espacial Iberoamericano Apolo na categoria Investigação científica. O aluno Pedro Baracat recebeu uma menção honrosa na categoria artística. Parabéns, alunos e professores. pic.twitter.com/0OtepIX7pK