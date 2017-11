Tres días cerrado el aeropuerto de Bali por volcán Agung

Surabaya (Indonesia) (EFE).- El aeropuerto internacional de Bali Ngurah Rai permanecerá cerrado hoy por tercera jornada a consecuencia de la nube de ceniza que expulsa el volcán Agung y que los expertos consideran puede anticipar una erupción mayor, informaron fuentes oficiales.

El director de la operadora del aeropuerto Angkasa Pura, Yanus Suprayogi, agregó en un comunicado que "debido a las cenizas volcánicas" el aeródromo cesará operaciones hasta la mañana del jueves.

Los dos primeros días de cierre fueron cancelados casi 900 vuelos, 445 el lunes y 443 el martes, en Ngurah Rai y 31 vuelos en el aeropuerto de la isla de Lombok, al este de Bali, lo que ha afectado a más de 100.000 pasajeros.

Angkasa Pura indicó en otro boletín que al menos 1.297 turistas han viajado ya desde Ngurah Rai o desde la terminal de autobuses Mengwi hacia Surabaya (isla de Java) en vehículos y transbordadores.

Vuelos cancelados en el aeropuerto de Bali.(Foto:AFP).

En el aeropuerto de Surabaya los billetes de los vuelos hacia Yakarta están agotados hasta diciembre y cientos de viajeros buscan rutas alternativas para regresar a sus hogares, según declararon a Efe varios turistas.

El director de información de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNBP, en indonesio), Sutopo Purwo Nugroho, indicó en las redes sociales que la nube de ceniza se encuentra a una altura de unos 25.000 pies (7.600 metros) sobre el nivel del mar.

Al menos 22 pueblos cercanos al volcán han sido afectados por la ceniza, que se traslada en dirección sur-suroeste.

El Centro de Vulcanología y Mitigación de Peligros Geológicos elevó el nivel de alerta de erupción al máximo el lunes, aumentó la zona de seguridad a un radio de hasta 10 kilómetros alrededor del cráter y advirtió del riesgo de una erupción mayor.

Las autoridades han ordenado evacuar a cerca de 100.000 personas que habitan en la zona de peligro y casi 40.000 se han registrado ya en los refugios en varios puntos de la isla, aunque algunos residentes se niegan a evacuar sus hogares.

El volcán Agung en erupción en Karangasem, Bali, Indonesia. (Foto AP).

El volcán se levanta en el este de Bali, en el distrito Karangasem, lejos de la mayoría de las atracciones turísticas que permanecen seguras, aunque el BNBP recomienda el uso de mascarillas.

Se trata de la primera erupción magmática del Agung desde 1963, cuando las erupciones duraron casi un año y causaron más de 1.100 muertos.

Bali es el principal destino turístico de Indonesia con una afluencia anual que ronda los 5,4 millones de visitantes extranjeros, según datos oficiales.

El archipiélago indonesio se asienta en el denominado "Anillo de Fuego" del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida por miles de temblores al año, la mayoría de escasa magnitud.

OTRA INFORMACIÓN: Corte falla, no se puede negar fianza a inmigrantes

Foto EFE

WICHITA, Kansas.- Una corte federal de apelaciones en Estados Unidos falló que los jueces no pueden negarles libertad bajo fianza a los inmigrantes en casos penales solamente porque están en el país ilegalmente y pudieran ser deportados antes de ser enjuiciados.

La decisión de un panel de tres jueces la semana pasada, que pasó casi desapercibida, es la primera de su tipo en la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito en Kansas, y fija un estándar legal para la excarcelación de inmigrantes antes de juicios por causas penales en un territorio que incluye Oklahoma, Kansas, Nuevo México, Colorado, Wyoming y Utah.

Foto AP

La corte hizo notar que la Ley de Reforma de Fianzas requiere que los jueces decidan "caso por caso" la detención previa a un juicio de inmigrantes sujetos a deportación, y que tomen en cuenta varios factores para determinar el riesgo de que el inmigrante pueda darse a la fuga.

Al hacerlo, los magistrados no pueden considerar la posibilidad de deportación, señaló el panel.

En el centro del caso está si un acusado puede ser considerado como riesgoso de que se dé a la fuga solamente porque el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha presentado una "orden de retención", que en esencia es una notificación en la que se le solicita al Servicio de Alguaciles Federales (USMS, por sus siglas en inglés) que se ponga en contacto con el ICE antes de excarcelar a una persona.

Imagen ilustrativa deportacion de inmigrantes.(Foto: EFE).

"No hacemos un análisis en general de la gente y eso es lo que hemos obtenido. La 'orden de retención' del ICE se ha convertido en el estigma de los acusados, y no debería ser así", dijo Michael Sharma-Crawford, un abogado de inmigración en Kansas City, Missouri, que no está involucrado en el caso.

"El carácter del acusado es lo que todo el mundo debería estar examinando", agregó.

Dijo que el fallo de la semana pasada es "profundo", debido a que las cortes ya no podrán considerar que un inmigrante podría darse a la fuga simplemente porque se ha solicitado una orden de retención.

La corte de apelaciones tomó su decisión en el caso de Mario Ailon, un guatemalteco que había vivido ilegalmente en Dodge City, Kansas, al menos siete años antes de ser arrestado en julio. El ICE refirió el asunto al Departamento de Justicia para su procesamiento penal tras determinar que Ailon había reingresado a Estados Unidos ilegalmente luego de ser deportado en el 2001.