Tres mujeres señalan al gobernador de Nueva York por acoso sexual

Nueva York.- Una tercera mujer acusó este lunes a Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, Estados Uniodos, de acoso sexual, horas después de que el otrora poderoso demócrata habilitara formalmente la investigación de dos denuncias similares por parte de dos exempleadas.

La joven Anna Ruch, de 33 años, que a diferencia de las anteriores denunciantes nunca fue su colaboradora, relató al diario The New York Times que Cuomo le preguntó, en una boda en 2019, si podía besarla, luego de que ella empujara la mano que él le había puesto en la parte baja de su espalda.

"Estaba tan confundida, conmocionada y avergonzada", dijo al diario. "Giré la cabeza y me quedé sin palabras".

Leer más: Joe Biden elige a un latino para ser secretario de Educación en EE.UU

El nuevo testimonio complica aún más las cosas para el gobernador de 63 años, blanco de críticas, incluso desde su propio partido, tras constituirse temporalmente una estrella nacional por su manejo de la pandemia en 2020.

La denuncia pública de Rauch se suma a la de de Charlotte Bennett, una excolaboradora de Cuomo quien dijo que éste la había acosado sexualmente el año pasado, y la de Lindsey Boylan, una exasesora que describió un contacto físico no deseado por parte del gobernador.

Este lunes, el gobernador habilitó formalmente a que se le investigue por las acusaciones. La fiscal general del estado, Letitia James, dijo que la oficina de Cuomo le concedió por escrito autorización para realizar una pesquisa independiente.

Esta es una responsabilidad que no tomamos a la ligera por cuanto las acusaciones de acoso sexual deben tomarse siempre en serio", dijo James en un comunicado.

La carta a James indica que los resultados de la investigación serán "revelados en un informe público".

Leer más: EEUU tratará a México "como un igual", asegura Joe Biden a AMLO

Cuomo dijo el domingo que "sinceramente lamenta" que su conducta haya sido "malinterpretada como un flirteo no deseado"

El gobernador negó haber incurrido en ninguna conducta o propuesta inapropiada, y el domingo admitió la investigación de los hechos.

Para conducir esa investigación escogió inicialmente a un ex juez federal, pero altas figuras de su partido dijeron que eso no aseguraba transparencia.

El alcalde de la ciudad de New York, Bill de Blasio, rechazó los comentarios de Cuomo.

Eso no es una disculpa. Parece que dijera: 'Estaba bromeando'. El acoso sexual no es divertido. Es algo serio", dijo De Blasio, viejo rival de Cuomo.

Una integrante de un grupo de parlamentarias del estado de Nueva York, que combate el acoso sexual, calificó de "insultantes" los comentarios de Cuomo.

No asume ninguna responsabilidad. No hay razón para pensar que no repetirá esa conducta", dijo Riya Pasarell.